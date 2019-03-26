Xiaomi представила технологию рекордно быстрой зарядки смартфонов (видео)

Видео с презентацией новой технологии опубликовал генеральный директор Xiaomi Лин Бин.

Китайская компания Xiaomi представила технологию 100-ваттной зарядки гаджетов с рекордной скоростью пополнения ёмкости аккумулятора.

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Как сообщает 4PDA, видео с презентацией новой технологии опубликовал на своей странице в Weibo генеральный директор Xiaomi Лин Бин.

Ролик показывает наглядное сравнение скорости зарядки неназванного смартфона компании с батареей на 4000 мАч и аппарата OPPO (предположительно, R17 Pro). Последний оснащён двумя аккумуляторами общей ёмкостью 3700 мАч и зарядным устройством мощностью 50 Вт.

В ходе тестирования разряженный гаджет полностью восстановил заряд аккумулятора всего за 17 минут. Его соперник за то же время смог зарядиться лишь на 65%.

Глава компании намекнул, что познакомиться с технологией поближе пользователи смогут уже скоро в линейке смартфонов Redmi.