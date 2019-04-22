АМКУ закрыл дело против "Киевстара", Vodafone и lifecel о рекламе скоростного интернета

Согласно сообщению, решение о закрытии дела принято в связи с исполнением рекомендаций Антимонопольного комитета Украины в полном объеме и в отведенные сроки всеми операторами.

Антимонопольный комитет закрыл дело против трех мобильных операторов – «Киевстар», Vodafone и lifecell относительно употребления в рекламе 3G покрытия формулировок, которые могут вводить в заблуждение потребителей.

Читайте такжеДо 100 миллионов в год: эксперты посчитали, сколько украинцы теряют на "скрытых" мобильных услугах

Об этом говорится на сайте Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).

Согласно сообщению, решение о закрытии дела принято в связи с исполнением рекомендаций Антимонопольного комитета Украины в полном объеме и в отведенные сроки всеми операторами.

Рекомендации АМКУ направил мобильным операторам в декабре 2018 года.

Справка УНИАН. АМКУ направил операторам рекомендации относительно воздержания от употребления в рекламе 3G покрытия формулировок, которые не могут быть подтверждены фактическими данными и могут вводить в заблуждение потребителей. В частности, такими формулировками может быть использование тезисов - максимальная скорость", "самое большое покрытие", "лидер".