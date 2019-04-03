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Доход мобильных операторов от интернета в 2018 году впервые выше "голоса"

14:59, 03 апреля 2019
Связь
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на отчет Нацкомиссии по вопросам регулирования связи. 

В 2018 году доступ к интернету принес мобильным операторам 16 млрд грн, а голосовые услуги - 14,7 миллиарда гривень. Два года назад на первое направление приходилось всего 6,8 миллиарда гривень, а на второе - 20,4 миллиарда гривень.

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Теги: #интернет#интернет-провайдер#мобильные операторы