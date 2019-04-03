Доход мобильных операторов от интернета в 2018 году впервые выше "голоса"
14:59, 03 апреля 2019Связь
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Разница составила примерно 1,5 миллиарда гривень.
Иллюстрация REUTERS
По итогам 2018 года доходы мобильных операторов от мобильного интернета впервые превысили доходы от голосовой связи.
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Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на отчет Нацкомиссии по вопросам регулирования связи.
В 2018 году доступ к интернету принес мобильным операторам 16 млрд грн, а голосовые услуги - 14,7 миллиарда гривень. Два года назад на первое направление приходилось всего 6,8 миллиарда гривень, а на второе - 20,4 миллиарда гривень.
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