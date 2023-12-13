Глава словацкого правительства отметил, что Братислава поддержит начало переговоров, но это политическое решение, которое не соответствует реальности.

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что Братислава не будет блокировать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, пишет Dennik N.

"Мы не будем препятствовать решению Европейского Союза начать переговоры с Украиной, – отметил председатель словацкого правительства перед депутатами Европарламента.

Однако он добавил, что считает Украину не готовой к началу переговоров относительно вступления в Евросоюз.

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"Это политическое решение, оно не имеет ничего общего с реальностью. Украина абсолютно не готова к началу переговоров", – указал политик.

Одновременно, по словам премьера Венгрии Виктора Орбана, ускорение процесса вступления Украины в Европейский Союз не в интересах ни Венгрии, ни самого ЕС.

Евроинтеграция Украины

Ожидается, что 14-15 декабря саммит ЕС примет решение относительно ряда вопросов, связанных с Украиной, включая начало переговоров о вступлении и дальнейшей помощи.

Ранее УНИАН писал, что премьер-министры Венгрии и Словакии, известные своими пророссийскими взглядами, заблокировали выделение Украине 50 миллиардов евро помощи от ЕС.

В то же время канцлер Австрии выступил против скорого вступления Украины в ЕС. По словам Карла Негаммера, для Киева не должно быть преференций в этом вопросе, особенно на фоне евроинтеграционных стремлений Боснии и Герцеговины.

А премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что надеется на начало переговоров о расширении Евросоюза с Украиной до окончания шестимесячного председательства Испании в Совете ЕС 31 декабря.

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