Для обновления бюджета ЕС нужна поддержка всех 27 стран-членов.

Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо, известные своими пророссийскими взглядами, заблокировали выделение Украине 50 миллиардов евро помощи от ЕС. Об этом пишет Politico со ссылкой на дипломата, знакомого с ходом обсуждений

Так, по словам источника, Орбан заявил, что поддержка ЕС не работает, а новоизбранный премьер Словакии Фицо сослался на проблемы коррупции в Украине.

Отмечается, что для обновления бюджета ЕС требует поддержки всех 27 стран-членов. Ранее Брюссель в этом вопросе сталкивался только с яростным сопротивлением Венгрии, но сейчас к ней присоединилась еще и Словакия.

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При этом решение об обновлении бюджета блока должно быть принято до конца года, поскольку нынешнее финансирование ЕС для Украины должно закончиться именно тогда.

Обновлено 11.30. Вместе с тем Радио Свобода со ссылкой на собственные источники сообщает, что венгерский премьер Виктор Орбан был единственным, кто выступил против выделения 50 млрд евро макрофинансовой помощи Украине во время дискуссий на саммите лидеров ЕС.

Реакция мировых лидеров на позицию Венгрии и Словакии

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что лидеры ЕС "решительно настроены" продемонстрировать единство и "непоколебимую" поддержку Украине.

Мишель отметил, что существует широкая поддержка финансовой помощи Украине. Отвечая на вопрос о Венгрии и Словакии, которые сомневаются в финансировании Киева, председатель Евросовета сказал, что ЕС должен убедиться, что решения принимаются консенсусом, и что функция саммитов заключается в том, чтобы лидеры убеждали, спорили и, в конечном итоге, находили единство.

В то же время глава болгарского правительства Николай Денков отметил, что премьеры Венгрии и Словакии не отвергали полностью возможности оказания помощи Украине, но у них были свои предостережения по этому поводу.

Премьер Эстонии Кая Каллас рассказала, что на саммите лидеров Евросоюза другие страны призвали лидеров Венгрии и Словакии, которые не хотят дальнейшей военной поддержки Украины, подумать о последствиях того, что они предлагают.

Помощь Украине от ЕС

Недавно Европейский парламент поддержал инициативу по созданию фонда Ukraine Facility, который предусматривает предоставление Украине макрофинансовой помощи объемом до 50 миллиардов евро в течение следующих четырех лет.

В то же время Венгрия задерживает новую военную помощь ЕС Украине, а поддержка Будапешта потребуется для предлагаемого увеличения бюджета блока и финансовой помощи Киеву.

Ранее словацкий премьер Роберт Фицо заявил, что Словакия не будет поддерживать Украину в военном плане и отныне будет иметь "собственное мнение в Брюсселе".

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