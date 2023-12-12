Ранее такую же позицию озвучили в Венгрии и Словакии.

Действующее правительство Австрии не готово дать свое согласие на вступление Украины в ЕС в нынешних условиях. Об этом сообщил австрийский канцлер Карл Нехаммер во время сессии вопросов и ответов от депутатов Европарламента.

По его словам, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен не интересовалась его мнением относительно евроинтеграционных перспектив Украины перед тем, как публично объявила о перспективе переговоров по вступлению Украины в ЕС.

Нехаммер заверил, что Австрия не согласится на переговоры о вступлении Украины в нынешних условиях. По его убеждению, для Киева не должно быть преференций в этом вопросе, особенно на фоне евроинтеграционных стремлений Боснии и Герцеговины.

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При этом Нехаммер подчеркнул, что Австрия не является противником вступления Украины в ЕС, а наоборот видит этот процесс "мотором" для реформ в соответствующих странах. По его словам, Украине и Молдове следует предложить перспективы присоединения "в знак солидарности". Но канцлер выступил категорически против "ускоренной процедуры" вступления для этих двух государств.

Также во время этой же серии вопросов Нехаммер опроверг утверждения о том, что европейские санкции против России вредят только самой Европе, и что Россия успешно обходит их через Азию. Австрийский канцлер подчеркнул, что санкции эффективны в сфере высоких технологий и поставок вооружения.

"Важно занять позицию против России не только в духе солидарности с Украиной, но и особенно для безопасности самой Австрии", – сказал Нехаммер.

Канцлер также подчеркнул, что Австрия и в дальнейшем будет поддерживать Украину в той мере, которая не нарушает военный нейтралитет его страны. В частности Вена сосредоточена в первую очередь на финансовой помощи для того, чтобы сохранить "все государство" Украины.

Евроинтеграционные перспективы Украины

Как писал УНИАН, в начале ноября президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия рекомендует Европейскому совету начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Хотя отчет Еврокомиссии о воплощении Украиной необходимых реформ будет представлен только в марте 2024 года. Сейчас выполнено более 90% реформ.

На прошлой неделе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что выступает категорически против членства Украины в ЕС в ближайшей перспективе. По его словам, главным препятствием здесь является большой уровень коррупции в Украине.

Несколькими днями ранее против быстрого вступления Украины в ЕС высказался глава МИД Словакии. Но для него главным препятствием усматривается развязанная Россией продолжающаяся война.

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