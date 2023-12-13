Премьер-министр Испании считает, что переговоры нужно начать до конца этого года.

В среду, 13 декабря, премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что надеется на начало переговоров о расширение Евросоюза с Украиной до окончания шестимесячного председательства Испании в Совете ЕС 31 декабря, пишет Reuters.

"Я начал председательство Испании с поездки в Киев и надеюсь завершить его открытием переговоров о вступлении с этой страной", – отметил Санчес.

По его словам, для ЕС пришло время открыть двери и интегрировать Украину, а также Молдову и страны Западных Балкан.

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Евроинтеграция Украины

Исполнительный орган ЕС 8 ноября рекомендовал предложить Украине начать переговоры о членстве, как только страна выполнит последние условия, связанные со сдерживанием коррупции, принятием закона о лоббировании и усилением защиты национальных меньшинств.

Страны ЕС собираются встретиться 14-15 декабря на саммите, чтобы обсудить заявку Украины на членство, а также потенциальное расширение блока за счет включения Грузии, Молдовы и стран Западных Балкан, таких как Черногория.

В то же время Венгрия дала сигнал о возможности старта переговоров по вступлению Украины в ЕС. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Ранее УНИАН сообщал, что канцлер Австрии выступил против скорого вступления Украины в ЕС. По словам Карла Негаммера, для Киева не должно быть преференций в этом вопросе, особенно на фоне евроинтеграционных стремлений Боснии и Герцеговины.

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