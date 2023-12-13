14-15 декабря Евросоюз решит, начинать ли переговоры с Киевом о вступлении.

Лидеры стран-членов Европейского союза должны приехать в Брюссель на саммит ЕС с "духом компромисса" и "чувством коллективной ответственности". Об этом заявил президент Европейского совета Шарль Мишель, информирует The Guardian.

"Мы должны выполнять наши обязательства по Украине и продолжать быть надежным и сильным партнером. Мы должны предоставлять Украине постоянную и устойчивую политическую, финансовую и военную поддержку и, в частности, договориться о предоставлении 50 миллиардов евро для ее долгосрочной стабильности", - отметил Мишель.

По его словам, ЕС также должен согласиться на открытие переговоров о вступлении с Украиной, "тем самым дав ей необходимый сигнал и приблизив ее к нашей европейской семье".

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"Сейчас время для принятия решений. Я призываю вас всех прийти с духом компромисса, чувством коллективной ответственности, с интересами и ценностями Союза на первом месте", - добавил председатель Евросовета.

В свою очередь президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала лидеров стран-членов ЕС поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", поскольку "война затягивается".

По словам фон дер Ляйен, Украина приняла все необходимые законы, в том числе о национальных меньшинствах, не хватает только одного: нового закона о лоббировании для обуздания олигархов.

Переговоры о вступлении Украины в ЕС - последние новости

Евросоюз может отложить переговоры о вступлении Украины до марта 2024 года из-за позиции Венгрии. Действующее правительство этой страны, возглавляемое Виктором Орбаном, последовательно ведет антиукраинскую политику. Тот неоднократно заявлял о том, что выступает против переговоров о вступлении Украины в ЕС, и против выделения финансовой помощи Киеву.

При этом Еврокомиссия в ноябре рекомендовала странам-членам ЕС начать переговоры о вступлении Украины.

Как известно, 14-15 декабря, Европейский совет соберется, чтобы рассмотреть вопрос начала переговоров о вступлении Украины.

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