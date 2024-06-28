Глава "Газпрома" заявил, что в 2027 году будет запущен "дальневосточный" маршрут на 10 млрд куб. м газа в год

Россия в 2027 году начнет поставки российского газа в Китай по "дальневосточному" маршруту. В "Газпроме" рассчитывают, что Москва станет самым крупным поставщиком "голубого топлива" для Пекина.

"В 2027 году будет запущен "дальневосточный" маршрут на 10 млрд куб. м газа в год. С выходом "Силы Сибири" и "дальневосточного" маршрута на полную загрузку Россия станет самым крупным поставщиком газа в Китай", - цитирует "Интерфакс" председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера.

При этом он указал, что "Газпром" увеличивает поставки газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири".

Видео дня

"В следующем году они достигнут проектной "полки". Газопровод выйдет на заданную экспортную производительность - 38 млрд куб. м газа в год", - отметил Миллер.

По его словам, "российский газ востребован в Китае", только в 2023 году поставки на 700 млн куб. м превысили контрактные обязательства.

Новости Газпрома

Российская компания-монополист "Газпром" закрыла более двух десятков газовых скважин. Причиной стало наводнение в Оренбургской области РФ.

2 мая стало известно, что "Газпром" сообщил о своем первом ежегодном чистом убытке с 1999 года из-за сокращения поставок в Европу и снижения цен на топливо.

После того, как Москва потеряла европейский рынок из-за войны против Украины, РФ пришлось искать новые рынки. Одним из вариантов стал Китай, но в этом случае не все так просто, ведь Пекин понимает, что у Москвы немного вариантов, поэтому насатаивает на выгодных для себя ценах, которые ниже европейских.

Вас также могут заинтересовать новости: