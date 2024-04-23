Энергетический гигант РФ принял решение закрыть более 20 газовых скважин в Оренбургской области РФ.

Российская компания-монополист "Газпром" закрыла более двух десятков газовых скважин. Причиной стало наводнение в Оренбургской области Российской Федерации

Издание enkorr пишет, что энергетический гигант РФ принял решение закрыть более 20 газовых скважин в Оренбургской области, чтобы их не затопило.

"По данным компании, на оренбургском нефтегазоконденсатном месторождении добывается 10 млрд кубометров газа и 300 тыс. тонн нефти и газового конденсата в год", - говорится в сообщении.

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Наводнения в России - последние новости

5 апреля в Орске прорвало дамбу, власти объявили об экстренной эвакуации из нескольких районов. Ситуация ухудшалась, позже вода добралась до Оренбурга.

Отмечается, что из-за наводнения Орский НПЗ временно остановил производство в начале апреля, прежде чем возобновить производство 19 апреля.

По состоянию на утро 12 апреля уровень воды в реке Урал поднялся на 40 см и достиг опасной отметки в 1143 см. А 19 апреля уровень воды в реке Ишим в Тюменской области продолжает расти. Так, в городе Ишим река за сутки поднялась на 228 см, достигнув уровня 690 см, в селе Абатском - на 33 см, до 522 см. При этом самый высокий уровень в Ишиме в пределах одноименного города за 70 лет наблюдения был зарегистрирован 10 мая 2017 года - тогда вода поднялась до 982 см.

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