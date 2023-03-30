В перечень таких товаров добавлены системы связи, телеметрическое оборудование, системы защиты информации, а также программное обеспечение и технологии.

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании упростил процедуру ввоза ряда товаров двойного назначения, необходимых непосредственно для обеспечения отпора агрессору или в качестве комплектующих для производителей украинского вооружения.

Как сообщает Министерство экономики, такое решение позволит существенно увеличить возможности для импорта и расширить круг импортеров товаров двойного назначения, необходимых для обеспечения обороноспособности Украины.

В частности, существенно расширен перечень товаров двойного использования, которые могут ввозиться в Украину без процедур экспортного контроля. В перечень таких товаров добавлены системы связи, телеметрическое оборудование, системы защиты информации, а также соответствующее программное обеспечение и технологии.

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"Решение должно значительно улучшить обеспечение как непосредственно наших защитников на фронте, так и производителей для изготовления современного мощного оружия", - отметила министр экономики Юлия Свириденко.

Импорт товаров двойного назначения

Как сообщал УНИАН, в феврале правительство расширило перечень товаров военного назначения и двойного использования, которые могут импортироваться физическими и юридическими лицами без разрешения Государственной службы экспортного контроля.

К этому перечню добавили БпЛА, камеры, приборы ночного и телевизионного видения, оптические прицелы для оружия; средства связи, Data Link, глушители, съемные обоймы; парашюты и парапланы; средства разминирования; технологии для разработки, производства, ремонта изделий военного назначения и прочее.

24 марта Кабинет министров принял постановление, которое значительно ускорит создание и поставку отечественных дронов на фронт. Это решение позволит производителям БПЛА активнее развиваться, масштабироваться, реинвестировать прибыль, конкурировать с иностранными компаниями.

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