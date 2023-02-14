Расширяется перечень товаров военного назначения, которые могут импортироваться без разрешения Госслужбы экспортного контроля.

Кабинет министров на сегодняшнем заседании принял постановление, которое максимально ускорит и упростит ввоз в Украину товаров военного назначения.

Как сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины, это постановление расширяет перечень товаров военного назначения и двойного использования, которые могут импортироваться физическими и юридическими лицами без разрешения Государственной службы экспортного контроля.

"К нему, в частности, добавили следующие товарные позиции: БпЛА, их комплектующие, средства управления; роботы, контроллеры роботов, специально предназначенные для военного использования; аппаратура управления огнем; камеры, приборы ночного и телевизионного видения, оптические прицелы для оружия" - говорится в сообщении,

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Добавлены также такие позиции:"средства связи, Data Link, глушители, съемные обоймы; парашюты и парапланы; средства разминирования; оборудование радиопротиводействия или оборудование для борьбы с радиопротиводействием (в том числе антидроновые ружья); полевые генераторы, "специально предназначенные" или "модифицированные" для военного использования; программное обеспечение военного назначения, специализированное оборудование для военной подготовки или для имитации военных сценариев; технологии для разработки, производства, ремонта изделий военного назначения".

Также постановление предоставляет возможность при необходимости получить международный импортный сертификат или другой документ о гарантии по указанной группе товаров от Государственной службы экспортного контроля.

Госбюджет-2023

3 ноября 2022 года Верховная Рада приняла государственный бюджет Украины на 2023 год.

Дефицит госбюджета составит более 20% ВВП, покрывать его планируют за счет помощи партнеров. Прогноз инфляции составляет 28%.

Доходы государственного бюджета в 2023 году ожидаются на уровне 1,3 трлн грн, а расходы – 2,6 трлн грн. Расходы составят 2,6 трлн грн. Рост ВВП предполагается на уровне 3,2%.

31 января 2023 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект об увеличении расходов госбюджета на 2023 год на 5,5 млрд грн.

2 февраля 2023 года министр финансов Украины Сергей Марченко заявил о том, что для покрытия дефицита госбюджета нужны еще $10 миллиардов.

7 февраля 2023 года Рада в первом чтении поддержала изменения в госбюджет-2023.

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