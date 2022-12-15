Хуже всего опрошенные оценили ситуацию с ценами на основные товары и лекарства.

Более 60% населения Украины заявили об ухудшении материального положения своей семьи, отметив при этом существенный рост цен на товары и лекарства.

Как свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" 20-21 ноября, хуже всего опрошенные оценили ситуацию с ценами на основные товары и лекарства (ухудшилась для 94%), возможность найти работу (ухудшилась для 72%) и качество образования (ухудшилась для 55%).

"Хуже всего опрошенные оценили экономическую ситуацию в стране: 80% отметили ухудшение, 10% - отсутствие изменений, лишь 6% - улучшение. Про ухудшение материального положения семьи отметили более 60%, треть - про отсутствие изменений, про улучшение – только 4%", - говорится в исследовании.

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В то же время социологи отмечают, что несмотря на то, что оценка собственного материального положения и материального положения страны претерпели за год негативные изменения, однако эти показатели не хуже уровня 2018 года.

"Особенно заметны негативные тенденции в оценках экономики и финансов среди представителей младшего и среднего поколения", - свидетельствуют результаты опроса.

По словам исследователей, оценки цен на основные товары и лекарства не претерпели изменений за год.

*** Опрос проводился методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров среди 1000 украинцев в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинский мобильная связь. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

Работа во время войны:

21 апреля 2022 год в Украине был принят закон, который упростил процедуру получения статуса безработного и назначения пособия по безработице во время войны.

По состоянию на 29 апреля 2022 года количество вакансий в Украине уменьшилось в 20 раз по сравнению с довоенным временем.

По состоянию на 7 июня падение зарплат в частном секторе в среднем составило от 25% до 50% по сравнению с довоенным временем.

По состоянию на 12 июня 2022 года спрос на рабочие специальности стал более ощутимым на украинском рынке труда: в июне количество вакансий в этой сфере выросло на 20% по сравнению с предыдущим месяцем.

По состоянию на 30 июня 2022 года почти 40% украинцев вернулись на работу.

По состоянию на 5 октября 2022 года более трети украинцев потеряли работу после начала войны.

По оценкам МОТ, в Украине занятость в 2022 году будет на 15,5% (2,4 млн рабочих мест) ниже уровня 2021 года.

По словам министра экономики Юлии Свириденко, количество вакансий на рынке труда по состоянию на октябрь 2022 года уменьшилось более, чем вдвое, и на одну вакансию претендовали 8 безработных.

По состоянию на начало октября в Украине были официально зарегистрированы 260 тыс. безработных.

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