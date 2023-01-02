В 2022 году правительству Украины удалось сохранить управляемость экономическими и финансовыми процессами

На фоне полномасштабного российского вторжения премьер-министр Денис Шмыгаль, подводя итоги года, отметил адаптированность нашей экономики к условиям военного времени и ее готовность к новым вызовам в 2023 году.

Об этом он написал в своем Facebook, отметив при этом, что в 2022 году правительству удалось сохранить управляемость экономическими и финансовыми процессами. Он добавил, что 2/3 всех бюджетных средств - внутренний ресурс государства.

Глава правительства отметил помощь наших партнеров, которая обеспечила финансовую поддержку Украины в размере 31,2 млрд долларов, из которых 45% - гранты. ЕС, Великобритания, Канада и Австралия отменили для украинских экспортеров ввозные пошлины.

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В энергетическом секторе Украине удалось досрочно присоединиться к европейскому энергообъединению ENTSO-E, привлечь 1,5 млрд долларов для восстановления энергетических объектов, пострадавших после массированных ракетных атак России.

Были отменены практически все проверки бизнеса, переведено на декларативный принцип большинство разрешений и лицензий, установлена ставка единого налога на уровне 2%. Более 700 предприятий смогли осуществить релокацию на безопасные территории.

В рамках "зерновой инициативы" Украине удалось экспортировать 15 млн тонн агропродукции, а через дунайские порты - еще 10 млн тонн.

"Усовершенствовали действующие и запустили новые программы поддержки бизнеса: льготные кредиты "5-7-9%" (72 млрд грн), гранты еРобота (2,2 млрд грн), портфельные гарантии (47 млрд грн)", - отметил Шмыгаль.

За 2022 год Украина, чтобы преодолеть топливный кризис, в 10 раз нарастила импорт топлива.

Удары по энергосистеме Украины:

Первая серьезная ракетная атака на объекты критической инфраструктуры Украины была 10 октября 2022 года. По всей стране началось аварийное отключение электроснабжения.

23 ноября Минэнергетики заявило о том, что энергосистема Украины перешла в режим полного блэкаута.

С октября Россия не прекращает ракетные удары по энергоструктуре Украины. Россия продолжила массированные обстрелы Украины даже в новогоднюю ночь.

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