Речь идет, в частности, о поддержке украинских частных компаний и содействии инвестициям.

Министерства финансов Украины и Германии подписали совместную Декларацию об укреплении двустороннего сотрудничества для поддержки восстановления Украины после войны. Об этом сообщает The Guardian.

"Мы не ограничиваемся формой поддержки, которая нужна Украине для победы в войне. Мы хотим сделать свой вклад сейчас, чтобы Украина могла определить курс будущего роста через свое восстановление", - заявил Федеральный министр финансов Германии Кристиан Линднер.

По его словам, речь идет не только о финансовых ресурсах, но и о развитии институциональных возможностей для поддержки украинских частных компаний и содействия инвестициям. Отметим, что декларация не является договором и не создает обязательств согласно международному праву.

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Сообщается, что министерство финансов Германии поручило государственному банку развития KfW оценить возможность реализации проекта, включающего финансовые консультации для поддержки Минфина Украины.

Проект также мог бы поддержать Фонд развития предпринимательства, чтобы сделать его независимым государственным финансовым учреждением, ориентированным на малые и средние предприятия.

Немецкая помощь Украине

В конце мая Германия предоставила Украине новый пакет вооружений на полмиллиарда евро. Пакет содержал, в частности, ракеты для систем ПВО типа Iris-T, БПЛА для разведки и ведения боевых действий в Черном море, запчасти для артиллерии, двигатели для танков Leopard, а также патроны для стрелкового оружия.

Другой большой пакет помощи Берлин передал Киеву в апреле. Тогда в список вошли, в частности, боеприпасы для танков Leopard 2, самоходная зенитная установка Skynex и переносные противотанковые ручные гранатометы.

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