По словам президента, сейчас Украина потеряла половину своей генерации.

Российские оккупанты выбрали одной из основных целей в войне украинскую энергетику, заявил президент Владимир Зеленский во время Конференции по восстановлению Украины.

"С первых лет своего правления Путин рассматривает именно энергоресурсы, энергогенерацию и энергопотребление, как оружие, инструмент покорения наций. Европа уже неоднократно с этим сталкивались. В результате атаки российских ракет и дронов, уничтожено уже 9 ГВт мощностей, тогда как пик потребления энергии в Украине прошлой зимой был 18 ГВт. Половины теперь не существует. Что такое 9 ГВт, Берлин - это около 2ГВт потребности, Мюнхен - около 3ГВт. Мы уже потеряли мощностей больше, чем потребление крупных городов. 80% тепловой генерации в Украине, треть гидрогенерации, просто уничтожена Путиным. И это еще не предел его террора", - заявил Зеленский.

Он призвал партнеров поставить предел российским ударам и начать энергетическое восстановление Украины.

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"Мы должны сделать все возможное, чтобы сохранить имеющуюся генерацию и максимально восстановить утраченное. И эта задача важна не только с украинской перспективы. Путин пытается ударами по Украине отточить практики уничтожения энергообъектов от обычных станций и дамб, до таких элементов энергосистем, как газовые хранилища и интерконнекторы, которые объединяют нашу энергосистему с партнерами", - сказал президент.

Он также призвал начать энергетическое восстановление Украины уже сейчас.

"В кратчайшей перспективе мы должны организовать быстрое и недорогое восстановление всех энергообъектов, которые возможно сейчас восстановить, до зимы. Это важно, к зиме, в течение следующих 3-4 месяцев. Мы знаем, как это обеспечить, от вас просим оборудование с ваших остановленных энергостанций и финансовую поддержку. Это позволит отреагировать на ситуацию здесь и сейчас, сохранить", - подчеркнул Зеленский.

Конференция по восстановлению Украины

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц во время Конференции по восстановлению Украины заявил, что Германия в ближайшее время передаст Украине третью систему Patriot, установку IRIS-T, Gepard, ракеты и боеприпасы.

В то же время, Зеленский заявил, что РФ до сих пор удерживает преимущество в небе. Для того, чтобы Украина могла удачно овладеть врагу - Киев должен получить не менее 7 установок Patriot.

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