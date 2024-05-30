Министр обороны ФРГ Борис Писториус прибыл в Одессу с необъявленным визитом.

Германия предоставляет Украине новый пакет вооружений на сумму около 500 миллионов евро. Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус во время необъявленного визита в Одессу, сообщает DW.

Отмечается, что там Писториус встретился с главой украинского оборонного ведомства Рустемом Умеровым.

"Мы будем продолжать поддерживать вас в ваших оборонительных действиях", - заявил глава Минобороны ФРГ. Видео дня

По его словам, в очередном пакете военной помощи Германия передаст Украине большое количество ракет для систем ПВО типа Iris-T, беспилотники для разведки и ведения боевых действий в Черном море, необходимые запчасти для артиллерийских систем, которые поставляет Германия, запасные двигатели для танков Leopard, а также миллион патронов для стрелкового оружия.

Как сказал Писториус, часть вооружений уже готова к отправке. При этом с 2025 года также начнется поставка 18 новейших самоходных гаубиц RCH-155. Кроме того, Германия профинансирует курсы подготовки для украинских техников.

Западная помощь Украине - последние новости

Накануне Швеция объявила о большом пакете помощи для Украины. Его стоимость превышает 1,2 миллиарда долларов. В пакет, в частности, вошли самолет радиолокационной разведки и управления ASC 890, усовершенствованные ракеты "воздух-воздух" средней дальности (RB 99-AMRAAM), парк бронетранспортеров Pbv 302, артиллерийские 155-миллиметровые боеприпасы, транспорт для перевозки топлива, ресурсы для обслуживания ранее переданной техники, терминалы спутниковой связи и прочее.

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