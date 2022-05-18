Из-за боевых действий и вынужденного переезда в относительно безопасные регионы украинцы в 1,5 раза чаще ищут арендованное жилье.

Цены на долгосрочную аренду жилья в Киеве снизились, а на западе Украины наоборот выросли.

Об этом сообщила УНИАН аналитическая служба OLX недвижимость.

Отмечается, что из-за боевых действий и вынужденного переезда в относительно безопасные регионы украинцы в 1,5 раза чаще ищут арендованное жилье. Если еще за день до начала войны арендой на OLX Недвижимость интересовались 1,6 млн раз, то сейчас это число выросло до 2,7 млн поисков. Из них самый популярный запрос – это квартира (около 2,3 млн запросов).

Эксперты отметили, что самый большой выбор недвижимости – в Киевской области, а самая низкая цена на аренду – в Черкасской.

"Среди количества свободных квартир для аренды уверенно лидирует Киевская область. По сравнению с мирным временем, количество жилья в регионе возросло почти вдвое. Если до 23 февраля можно было выбирать более 20 тысяч квартир, то в мае их уже более 40 тысяч. В то же время средняя стоимость аренды в мае наоборот снизилась почти на 22% и составляет менее 9 тысяч гривен в месяц", - говорится в сообщении.

Также большая возможность быстро найти свободное жилье в Днепропетровской области. Однако несколько повысилась цена – в среднем более 7 тыс. грн.

Приблизительно столько же в среднем стоит аренда жилья и в Ивано-Франковской и Полтавской областях, а вот в Черкасской области цена проживания в месяц обойдется в чуть более 6 тыс. грн.

Кроме того, аналитики отмечают, что в столице увеличилось количество свободных квартир по доступным ценам.

Если сравнивать цены на аренду в настоящее время и до 23 февраля, то в Киеве месячная плата за однокомнатную квартиру снизилась на 1 тыс. 590 грн и составляет 7 тыс. 945 грн, двухкомнатной — на 4 тыс. 879 грн (11 тыс. 198 грн), трехкомнатной - на 8 тыс. 087 грн (16 тыс. 426 грн)", - сообщает аналитическая служба OLX Недвижимость.

В западных регионах, учитывая рост спроса, цены наоборот выросли. Так, в Ивано-Франковске месячная аренда однокомнатной квартиры в мае составляет 8 тыс. 776 грн, двухкомнатной – 11 тыс. 702 грн, трехкомнатной – 17 тыс. 553 грн. А вот в Калуше, городке в 30 километрах от Франковска, о котором теперь знает вся Европа, популярность не повлияла на цену аренды. Однокомнатную квартиру в городе по-прежнему можно арендовать за 3 тыс. грн в месяц. Также на OLX есть объявления об аренде двухкомнатных квартир в Калуше. Средняя месячная стоимость – 6 тыс. грн.

В Хмельницком предложения аренды квартир более доступны, чем в других западных областях: однокомнатное жилье обойдется в 6 тыс. грн в месяц, двухкомнатное — в 8 тыс. грн, а за трехкомнатные дома необходимо отдать в среднем 12 тыс. грн.

Подобная стоимость аренды в Черкассах. Однокомнатные и двухкомнатные квартиры стоят так же, как и в Хмельницком, а вот трехкомнатное жилье можно арендовать на тысячу гривен дешевле — за 11 тыс. грн в месяц.

В то же время в Полтаве аренда однокомнатной квартиры обойдется в 8 тыс. грн, за двухкомнатную попросят около 10 тыс. грн, трехкомнатное жилье будет стоить ориентировочно 15 тыс. грн.

Согласно результатам внутреннего опроса OLX Недвижимость, 88% арендодателей сдают в долгосрочную аренду свои квартиры. Для 85% владельцев это основной или дополнительный вид заработка. В то же время условия военного времени побудили почти 10% респондентов отдавать деньги за аренду на благотворительность, поддержку ВСУ или закупку гуманитарной помощи, а 8% опрошенных даже сдают свою недвижим

Как сообщал УНИАН, полномасштабное военное вторжение России на территорию Украины кардинальным образом изменило цены на столичном рынке аренды жилья и даже после окончания войны цены еще долго не вернутся к довоенному уровню.

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