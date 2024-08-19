Ранее часть банков Кыргызстана уже приостановила работу систем денежных переводов из РФ.

MBank, который является четвертым по объему активов банком в Кыргызстане, приостановил денежные переводы через российские банки. Об этом со ссылкой на данные финансовой организации сообщает The Moscow Times.

"Денежные переводы через российские банки, в частности Сбербанк, Тинькофф и МТС приостановлены в обоих направлениях", - говорится в заявлении.

Отмечается, что услуга временно недоступна. Входящие переводы будут осуществлять с помощью банков, не подпавших под санкции, по рублевым реквизитам.

Видео дня

Как пишет The Moscow Times, в этом году в части киргизских банков решили приостановить работу систем денежных переводов из РФ. Этот шаг был осуществлен после расширения списка санкций против государства-агрессора.

Напомним, в июне Соединенные Штаты существенно расширили санкции против РФ. В черный список было включено много новых позиций. Ограничения коснулись, в частности, Московской биржи, которая была вынуждена объявить о прекращении торгов валютных пар с долларом и евро с 13 июня.

РФ пытается обойти санкции - последние новости

Ранее стало известно, что Москва и Пекин могут начать использовать бартерные торговые схемы. Благодаря этому стороны хотят обойти трудности с платежками и уменьшить внимание западных регуляторов к двусторонним операциям.

Также сообщалось, что наличные активно транспортируют в РФ из стран, которые не ввели ограничений на торговлю с Москвой.

Вас также могут заинтересовать новости: