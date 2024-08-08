Первые соглашения между Пекином и Москвой могут быть заключены уже этой осенью.

Россия и Китай могут начать использовать бартерные торговые схемы. Заключение сделок в сфере сельского хозяйства может начаться уже этой осенью, поскольку Москва и Пекин пытаются ограничить использование банковских систем, контролируемых США, пишет Reuters со ссылкой на источники в сферах торговли и платежей.

Отмечается, что двусторонние задержки платежей были на повестке дня во время майского визита президента Владимира Путина в Китай. Хотя и появились обходные пути, такие как использование небольших региональных китайских банков, проблемы с платежами остаются.

Бартерная торговля позволила бы Москве и Пекину обойти платежные проблемы, уменьшить внимание западных регуляторов к двусторонним операциям и ограничить валютные риски. Россия разрабатывает правила для бартерной торговли, и российские источники Reuters предполагают, что Китай делает то же самое.

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Топ-менеджер крупного российского банка сообщил, что готовится бартерная схема, но отказался раскрыть детали. Один источник, работающий в сфере платежей, сообщил, что обсуждается торговля с Россией, которая экспортирует продовольственные товары.

История бартера

Китай и Россия имеют историю бартерных сделок. Бартерные сделки между Москвой и Пекином были распространены еще до распада Советского Союза и продолжались в 1990-х годах. Затем, благодаря развитию банковского сектора, весь бизнес, вся торговля между Россией и Китаем полностью перешла на банковские расчеты. Однако сделки, которые сейчас обсуждаются, будут первыми примерно за 30 лет, говорят источники агентства.

В феврале Министерство экономики России опубликовало документ, в котором рекомендует российским компаниям проводить бартерные операции и указывает на подводные камни, которых следует избегать. Документ описывает бартерные операции как хороший способ избежать международных расчетов и наличных денег.

Бартерная торговля – решение огромных проблем с оплатой как санкционных, так и гражданских товаров, заявил источник в российском правительстве, сетуя на то, что поездка Путина в Китай не улучшила перспективы. Другой источник Reuters в российской промышленной фирме сообщил, что между компаниями обсуждается вопрос экспорта металлов из России в обмен на машины из Китая.

По словам журналистов, прозрачность более традиционных средств торговли является сдерживающим фактором для двусторонней китайско-российской торговли, равно как и отсутствие у Москвы и Пекина механизма прямых платежей. Глобальная система финансовых сообщений SWIFT остается вариантом для банков, не попавших под санкции. В то же время система передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС) и китайская платежная платформа CIPS еще не полностью связаны между собой.

"На сегодняшний день все еще не существует IT-шлюза, который бы соединил эти две системы, поэтому мост все еще остается либо через SWIFT, либо через услуги дистанционного банковского обслуживания, которые доступны почти в каждом банковском программном обеспечении", – сказал платежный посредник.

Сотрудничество РФ и Китая

Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США готовят новые санкции против китайских организаций, которые поддерживают войну России в Украине. Он намекнул, что под прицелом могут быть китайские банки.

Ранее УНИАН писал, что в 2024 году перевозки через Китай и Гонконг полупроводников и других запрещенных товаров для поддержки военных усилий России сократились на пятую часть. Однако Гонконг остается глобальной горячей точкой для уклонения от санкций.

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