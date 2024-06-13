Отмечается, что не работают такие системы переводов, как Astrasend, Юнистрим, Contact, Золотая корона, Сбербанк-онлайн.

Несколько банков Кыргызстана отказались от денежных переводов с Российской Федерацией. Причиной столь неожиданного решения стали новые санкции США.

Издание The Moscow times пишет, что РСК-банк, который занимает одну из лидирующих позиций в стране, сообщил, что они теперь не работают такие системы переводов, как Astrasend, Юнистрим, Contact, Золотая корона, Сбербанк-онлайн.

Кроме того, с этими же системами остановил работу и банк "Компаньон", а одно из самых популярных финучреждений Мбанк ввел ограничения на работу с рублями.

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"В связи с волатильностью курса и возможными резкими колебаниями валютного рынка введено временное ограничение по рублевым счетам и картам (пополнение, переводы, конвертации)", - говорится в сообщении.

Также еще пять банков в Кыргызстане сообщили о введении ограничений на операции "долларовый счет - конвертация рубль/доллар".

Санкции против Мосбиржи - главные новости

12 июня США объявили о новых санкциях против Российской Федерации. В этот раз под "каток" попали физические и юридические лица в РФ и третьих странах, которые помогают поддерживать войну против Украины.

Ограничения ввели и в отношении Московской биржи, тем самым заблокировав ее возможность проводить торги долларом и евро. В связи с этим Мосбиржа объявила о прекращении с 13 июня торгов долларами и евро.

13 июня курс покупки доллара вырос до 100 рублей в московских обменниках.

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