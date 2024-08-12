Наличные транспортировали в Россию из стран, которые не ввели ограничений на торговлю с Москвой.

Около $2,3 млрд в долларах и евро попали в Россию с марта 2022 года, когда США и ЕС запретили экспорт своих банкнот. РФ удалось обойти санкции, которые блокируют импорт налички. Доллары и евро остаются полезными инструментами для торговли и путешествий, даже если Москва стремится уменьшить свою зависимость от твердых валют, пишет Reuters со ссылкой на данные таможни с марта 2022 года по декабрь 2023-го.

Отмечается, что наличные транспортировали в Россию из стран, включая ОАЭ и Турцию, которые не ввели ограничений на торговлю с РФ. Страна происхождения более половины общего количества не была указана в таможенных данных, полученных от коммерческого поставщика.

Китайский юань опередил доллар и стал самой торговой иностранной валютой в Москве, хотя значительные проблемы с платежами остаются. "Многие россияне все еще хотят наличную иностранную валюту для поездок за границу, а также небольшой импорт и внутренние сбережения. Для физических лиц доллар остается надежной валютой", – заметил руководитель отдела инвестиций Astra Asset Management в России Дмитрий Полевой.

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Представитель Еврокомиссии заявил, что не может комментировать отдельные случаи применения санкций и добавил, что ЕС взаимодействует с третьими странами, если подозревает, что санкции обходятся.

Документы, с которыми ознакомилось агентство, показали резкий рост импорта налички непосредственно перед вторжением. С ноября 2021 года по февраль 2022 года в Россию поступило 18,9 миллиарда долларов в банкнотах долларов и евро, тогда как за предыдущие четыре месяца только 17 миллионов долларов. Всплеск поставок перед вторжением свидетельствует о том, что некоторые россияне хотели защититься от возможных санкций.

По словам журналистов, после вторжения в Украину Центробанк России быстро ограничил снятие наличных в иностранной валюте физическими лицами, пытаясь удержать рубль. С февраля 2022 года по конец 2023 года Россию покинули лишь 98 миллионов долларов в банкнотах долларов и евро. Приток иностранной валюты, наоборот, был значительно выше. Крупнейшим единичным декларантом иностранной валюты была малоизвестная компания "Аэро-Трейд", которая предлагает услуги беспошлинного шопинга в аэропортах и на борту самолетов. За этот период она задекларировала векселя на сумму около 1,5 миллиарда долларов.

"Аэро-Трейд" зарегистрировала 73 партии по 20 миллионов долларов или евро каждая, и все они были растаможены в московском аэропорту "Домодедово. В таможенных декларациях грузы были описаны как обмен или доход от бортовой торговли. В большинстве случаев "Аэро-Трейд" значился только как декларант, то есть субъект, который готовит и подает таможенную документацию. Владелец компании Артем Мартынюк заявил Reuters, что сомневается в подлинности таможенных документов. В заявлении компании говорится, что "Аэро-Трейд не занимается поставкой валюты в Россию".

Согласно таможенным документам, один груз на сумму 20 миллионов евро, обработанный компанией "Аэро-Трейд", был импортирован в феврале прошлого года дочерней компанией французской косметической группы Yves Rocher, которая до сих пор управляет десятками магазинов в России. В данных не было указано ни одной страны происхождения или названия поставщика.

Более четверти из 2,27 миллиарда долларов в банкнотах было импортировано банками, значительная часть из которых была оплата драгоценных металлов. Несколько российских банков получили из-за рубежа наличные на 580 миллионов долларов в период с марта 2022 года по декабрь 2023 года и экспортировали примерно эквивалентное количество драгоценных металлов. Согласно данным, во многих случаях грузы золота или серебра поступали компаниям, которые поставляли банкноты.

Обход Россией санкций

Россия и Китай могут начать использовать бартерные торговые схемы. Заключение соглашений в сфере сельского хозяйства может начаться уже этой осенью, поскольку Москва и Пекин пытаются ограничить использование банковских систем, контролируемых США.

Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США готовят новые санкции против китайских организаций, которые поддерживают войну России в Украине. Он намекнул, что под прицелом могут быть китайские банки.

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