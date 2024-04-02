В Кыргызстане и Казахстане больше не будут работать с картами "Мир".

Карты российской платежной системы "Мир" больше не будут обслуживать в Кыргызстане. Новые правила вступят в силу с 5 апреля.

Издание "Коммерсантъ" пишет, что решение власти страны приняли из-за санкций США в отношении Национальной системы платежных карт (НСПК) - оператора платежной системы "Мир".

При этом в Национальная платежная система Кыргызстана сообщили, что "Элкарт" прекратит обслуживание российских карт "Мир" с целью "минимизации риска вторичных санкций" против кыргызской платежной системы.

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Таким образом, владельцы карт "Мир" в Кыргызстане не смогут снять наличные в банкоматах, перевести средства, провести интернет-платежи и оплатить покупки через POS-терминалах.

Кроме того, казахстанский Halyk Bank Bank перестал обслуживать карты "Мир" с конца февраля.

"Последнее изменение было 27 февраля, карты "Мир" больше не обслуживаются", - пишет российское пропагандистское агентство ТАСС.

При этом указано, что ограничения коснулись банкоматов и POS-терминалов. Причины такого решения не указаны.

Стоит отметить, что Halyk Bank - один из крупнейших банков Казахстана.

Платежная система "Мир" - последние новости

В 2022 году - после полномасштабного вторжения Росии в Украину - в Узбекистане заявили, поставили крест на российских банковских картах "Мир" из-за сопутствующих рисков.

С сентября 2023 года работать с картами "Мир" перестали турецкий банк Türkiye İş Bankası и один из крупнейших банков Таджикистана Dushanbe City Bank.

А с 30 марта 2024 года от карт платежной системы "Мир" отказались и в Армении.

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