Некоторые союзники обсуждают способы борьбы с "российским" SWIFT.

Страны G7 и Европейский союз рассматривают варианты ужесточения санкций против банков, которые помогают Москве обходить санкции.

Издание Bloomberg пишет, что некоторые союзники рассматривают меры, которые будут направлены против кредиторов третьих стран, использующих систему передачи финансовых сообщений Банка РФ, подобную SWIFT, для обхода торговых ограничений.

Москве удается обходить ограничения, импортируя запрещенные товары через такие страны, как Китай, Турция, ОАЭ и государства Центральной Азии, часто через сети посредников в нескольких юрисдикциях.

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В последнее время чиновники сосредоточили внимание на банках, которые помогали России, предупредив их о новых штрафах, что заставило несколько кредиторов ужесточить ограничения и снизило российский импорт.

Новые санкции ЕС

В рамках нового пакета санкций Еврокомиссия предложила ввести ограничения для банков, использующих систему передачи финансовых сообщений центробанка РФ, известную как SPFS, для обхода санкций. Подобно SWIFT, она действует как защищенная сеть обмена сообщениями для облегчения межбанковских платежей.

В 2023 году использование системы выросло почти в три раза по сравнению с 2022 годом. Сейчас ею пользуются более 150 банков в 20 странах, включая Китай, Беларусь, Армению, Таджикистан и Казахстан.

ЕС намерен согласовать пакет мер до саммита G7, но несколько стран блока выступили против полного запрета SPFS из-за опасений, что такой шаг может повлиять на законные транзакции и навредить отношениям с третьими странами.

Среди других обсуждаемых мер - предложения внести в список банки третьих стран, помогающие России обходить санкции, усилить юридические требования к компаниям по улучшению проверок их дочерних компаний и цепочек поставок.

Все висит на волоске

Сообщается, что конкретные ограничения, которые могут появиться по итогам саммита "Большой семерки", все еще находятся на стадии обсуждения, и союзники могут принять разные меры. Тем не менее, переговоры подчеркивают внимание G7 к роли финансового сектора в способности России обходить санкции и покупать военные технологии.

После полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году несколько крупных российских банков были отключены от SWIFT, что заставило Москву переключить бизнес на SPFS, созданную в 2014 году после незаконной аннексии Крыма.

США и их союзники предупредили банки о необходимости строже соблюдать санкций и предупредило о штрафах при попытках уклониться от этого требования.

Кроме того, лидеры стран "Большой семерки" надеются достичь политического соглашения о том, как использовать прибыль, полученную от замороженных российских активов, для помощи Украине

Санкции против России - последние новости

Издание Financial Times сообщила, что США угрожают санкциями китайским компаниям, поставляющим РФ товары для военных нужд. Европейским компаниям тоже сделали соответствующее предупреждение.

США стремятся активнее привлекать банки для блокирования схем обхода санкций, чтобы именно финансовые учреждения проверяли, насколько законной является поставка товара в РФ, по которой банк проводит оплату.

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