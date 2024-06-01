Среди них продукты питания, ядерное топливо, лекарства на сумму до 42 млрд евро.

Евросоюз рассматривает возможность введения тарифов на российский импорт на сумму до 42 млрд евро, который был освобожден от режима санкций, введенных блоком.

Как пишет The Financial Times, министры торговли ЕС накануне попросили Еврокомиссию разработать план введения пошлин на товары, на которые не распространяются санкции, такие как продукты питания, ядерное топливо и медикаменты, а доходы, вероятно, пойдут на нужды Украины. Инициатива была выдвинута Швецией.

Министры также одобрили тарифы на зерновые и масличные культуры из России и Беларуси, которые вступят в силу 1 июля после резкого роста импорта.

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Хотя большая часть торговли ЕС с Россией была остановлена в результате нападения на Украину, некоторый импорт все еще разрешен либо из-за отсутствия альтернативных вариантов поставок, либо из-за опасений вызвать сбои на мировом рынке.

ЕС установил настолько высокие тарифы на российскую пшеницу - 95 евро за тонну, - что они фактически являются запретительными, однако он не стал вводить санкции, чтобы парировать заявление России о том, что блок прекращает экспорт продовольствия в развивающиеся страны.

Тарифы на зерновые, масличные культуры и производные обеспечат, чтобы "Россия не могла дестабилизировать рынок ЕС за счет перенаправления экспорта зерна".

Санкции против РФ

Россия получила неожиданный удар от Европейского союза. Российские суда, поставляющие рыбную продукцию, перестали пускать в крупные порты ЕС.

Российское пропагандистское издание РБК сообщило, что в Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота пожаловались, что 16 мая судно, принадлежащее компании "Арктик Шиппинг", которая входит в один из крупнейших рыбопромышленных холдингов России "Норебо", получило отказ при попытке войти в нидерландский порт Эмсхавен.

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