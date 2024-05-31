Хотя торгует с Россией именно Китай, в российском оружии стоят вовсе не китайские компоненты.

США угрожают санкциями китайским компаниям, поставляющим РФ товары для военных нужд. Европейским компаниям тоже сделали соответствующее предупреждение, пишет Financial Times.

Издание приводит цитаты из выступления заместителя министра финансов США Уолли Адейемо перед лидерами немецкого бизнеса в Берлине. По его словам, США и Европа "должны поставить Китай перед строгим выбором: китайские фирмы могут либо вести бизнес в нашей экономике, либо обеспечивать российскую военную машину товарами двойного назначения".

"Они не могут делать то и другое. Кремль знает, что может достичь своих военных целей только с помощью Китая", - подчеркнул Адейемо.

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Как отмечает Financial Times, хотя на Китай приходится почти две трети российского импорта высокотехнологичных товаров двойного назначения, почти все импортные компоненты, которые используются в российском оружии, имеют западное происхождение.

Ранее на этой неделе Уолли Адейемо побывал в Киеве, где заверил, что Вашингтон хочет убедиться в том, что американские производители микрочипов "принимают меры, чтобы проверить, как используются их чипы", и что они предотвращают их поставку в РФ через третьи страны.

По его словам, США стремятся активнее привлекать банки для блокирования схем обхода санкций, чтобы именно финансовые учреждения проверяли, насколько законной является поставка товара в РФ, по которой банк проводит оплату.

Санкции против России: последние новости

Как писал УНИАН, глава Торгово-промышленной палаты Дубая Хамад Буамим раскритиковал западные санкции против России. По его словам, они не имеют никакого влияния за пределами Запада, а попытки остановить поток товаров просто перенаправляют его в другое место.

Также мы рассказывали, что Михаил Фридман, один из самых богатых людей России, требует от Люксембурга возмещения убытков, связанных с санкциями, по активам стоимостью 15,8 млрд долларов. Иск, поданный в феврале, делает Фридмана первым олигархом, который потребует компенсации за санкции против него в связи с вторжением России в Украину.

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