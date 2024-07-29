В 2023 году количество сезонных рабочих в сельском хозяйстве снизилось на 20-30% по сравнению с предыдущими годами.

Сезонная работа в Украине охватывает многие отрасли и актуальна для различных категорий населения, однако рынок труда в Украине претерпевает значительные изменения под влиянием мобилизации и эмиграции.

Согласно переданному УНИАН исследованию платформы OLX, мобилизация и эмиграция значительно повлияли на рынок сезонного труда в Украине, вызвав дефицит рабочей силы. С начала полномасштабной войны многие трудоспособные граждане либо мобилизовались, либо выехали за границу в поисках безопасных условий.

"Согласно данным Евростата, по состоянию на 30 апреля 2024 года около 4,2 миллиона украинцев находились под временной защитой в странах ЕС. Это существенно уменьшило количество доступных работников, особенно в сельском хозяйстве и строительстве, что привело к повышению заработной платы для привлечения рабочей силы", – отметила руководитель направления "OLX Работа" Мария Абдуллина. Видео дня

Отмечается, что по данным Государственной службы статистики, в 2023 году количество сезонных рабочих в сельском хозяйстве снизилось на 20-30% по сравнению с предыдущими годами. Это заставило аграрные предприятия повысить заработную плату. Согласно информации OLX Работа, в июне 2024 года заработная плата для работников аграрного сектора выросла на 46,15% по сравнению с 2023 годом (13 000 грн) и составляет 19 000 грн в месяц без проживания, и 27 500 грн с проживанием, что является ростом на 37,5% по сравнению с 2023 годом (20 000 грн).

В строительной сфере ситуация еще более критическая. Нехватка рабочей силы стала одним из ТОП-3 факторов, сдерживающих строительную деятельность в Украине. Заработная плата в этой отрасли также увеличивается для привлечения работников. По данным OLX Работа, в июне 2024 года заработная плата для работников строительной сферы выросла на 54.4% по сравнению с 2023 годом (17 500 грн) и составляет 27 028 грн в месяц без проживания, и 30 000 грн с проживанием, что на 46.34% больше, чем в 2023 году (20 500 грн в месяц).

Разница в оплате труда в Украине и Польше

Согласно исследованию, по сравнению с Украиной в Польше уровень оплаты труда для сезонных рабочих выше. Это одна из причин, почему многие украинцы выбирают работать за рубежом.

Например, медианная зарплата в аграрной сфере составляет 52 250 гривень (5 150 злотых), в строительстве – 62 000 гривень (6 000 злотых). Но стоит отметить, что в Польше минимальная заработная плата с 1 июля 2024 года составляет 43 800 гривень (4 242 злотых) до налогообложения.

Что касается спроса на сезонную работу в Украине, по состоянию на июнь 2024 года, самые популярные категории сезонной работы с проживанием включали:

строительство/облицовочные работы (216 объявлений, медианная заработная плата – 30 000 грн);

30 000 грн); сельское и лесное хозяйство/агробизнес (143 объявления, медианная заработная плата – 27 500 грн);

27 500 грн); производство/рабочие специальности (161 объявление, медианная заработная плата – 23 875 грн);

23 875 грн); гостинично-ресторанный бизнес/туризм (95 объявлений, медианная заработная плата – 20 500 грн);

20 500 грн); работа за рубежом (77 объявлений, медианная заработная плата – 55 000 грн).

Категории сезонной работы без проживания включали:

строительство/облицовочные работы (250 объявлений, медианная заработная плата – 27 028 грн);

27 028 грн); сельское и лесное хозяйство/агробизнес (53 объявления, медианная заработная плата – 19 000 грн);

19 000 грн); производство / рабочие специальности (171 объявление, медианная заработная плата – 17 500 грн);

17 500 грн); гостинично-ресторанный бизнес/туризм (59 объявлений, медианная заработная плата – 14 213 грн);

14 213 грн); работа за рубежом (7 объявлений, медианная заработная плата – 52 500 грн).

Аналитики отметили, что большинство подкатегорий имеют наибольшее количество предложений работы в сфере строительства. Например, людям со статусом УБД готовы платить медианную заработную плату 26 250 грн, что на 54% больше, чем людям моложе 18 лет, которым предлагают 17 000 грн. Для людей старше 45 лет в сфере строительства есть 257 объявлений с медианной заработной платой 22 500 грн, что на 32% больше, чем для людей с инвалидностью, которым предлагают 15 025 грн.

Людям в декретном отпуске предлагают 19 500 грн, что на 18% больше, чем пенсионерам, которым предлагают 18 250 грн в сфере производства и рабочих специальностей. Для студентов, среди которых наибольшее количество объявлений (317), медианная заработная плата составляет 16 500 грн, что на 10% меньше, чем людям в декретном отпуске.

Дефицит трудовых ресурсов – последние новости

Как писал УНИАН, в Польше наблюдается дефицит кадров во многих секторах экономики. Одной из причин является то, что украинцы, которые обычно приезжают в Польшу с целью заработка, сейчас выбирают западные страны Европы из-за более высоких зарплат. Кроме того, украинские мужчины не могут выезжать за границу на работу.

В статье The Washington Post отмечалось, что предприятия в Украине отчаянно пытаются заполнить многочисленные вакансии, которые оставили мобилизованные мужчины. Из-за усиления мобилизации бизнес ожидает, что работников будет еще труднее найти, что еще больше обременит изуродованную экономику Украины.

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