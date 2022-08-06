Средний размер пособия по безработице составляет 4,3 тысячи гривень, а срок поиска - три месяца, отметили в Центре занятости.

В Государственном центре занятости рассказали, какие специалисты сейчас быстрее находят работу, а каким приходится искать дольше.

Об этом сообщила заместитель директора департамента реализации политики занятости Государственного центра занятости Елена Мельник в эфире телемарафона.

"Быстрее всего находят работу те, кто владеет инструментами и имеет навыки управления или ремонта какого-то транспортного средства. То есть мы говорим о работе, вакансии представителей "синих воротничков", то есть рабочих профессий", - сказала она.

Мельник уточнила, что граждане, которые владеют инструментами или работают в торговле или фармакологии, могут найти работу быстрее, чем представители "белых воротничков".

По ее словам, проблема с работой заключается в том, что Служба занятости сейчас имеет одну треть вакансий от работодателей от довоенного уровня - 24 тыс. по сравнению с 70 тыс.

Средний показатель поиска работы - почти три месяца.

Она рассказала, что выплаты по безработице рассчитываются индивидуально для каждого, в зависимости от стажа.

"При назначении мы учитываем заработную плату по последнему месту работы, а также страховой стаж. Поэтому у нас размер помощи колеблется от минимального 1 800 грн, до максимального 9 750 грн. Средний размер помощи составляет 4 300 грн", - добавила Мельник.

Ранее были опубликованы результаты исследования, проведенные экспертно-аналитическим центром кадрового портала grc.ua. Согласно исследованию, в июле на рынке труда в Украине традиционно востребованными оставались специалисты из сферы торговли - продавцы, кассиры и администраторы торговых залов, а также менеджеры по продажам.

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