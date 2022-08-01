Значительно увеличилось количество вакансий для студентов и специалистов, которые только начинают свой карьерный путь.

В июле на украинском рынке труда традиционно востребованными остаются специалисты сферы ритейл (продавцы, кассиры, администраторы торговых залов) и менеджеры по продажам.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты исследования экспертно-аналитического центра кадрового портала grc.ua.

Согласно данным аналитиков портала, доля вакансий для этих специалистов на портале в июле составляла 26,4%, и с апреля количество предложений работы для них стабильно увеличивается.

"Значительно увеличилось количество вакансий для студентов и специалистов, которые только начинают свой карьерный путь. Компании в желании оптимизировать зарплатный фонд готовы брать на работу недорогих специалистов без опыта и самостоятельно обучать их необходимым в работе навыкам и знаниям", - отметили аналитики.

Вакансии для студентов в июле вытеснили с традиционного второго места ИТ-сферу. Снижение доли вакансий для айтишников продолжается с мая. За последний месяц количество предложений в сфере ИТ, интернет, телеком не изменилось. Однако на фоне положительной динамики количества вакансий в других отраслях доля вакансий для ИТ-специалистов уменьшилась. Так, в конце весны предложения для ИТ-специалистов составляли 13,5% от всех актуальных в июне – 12,2%, в июле - 10%.

В профессиональные сферы, где больше всего предложений работы в июле, входят транспорт и логистика, бухгалтерия и управленческий учет, рабочий персонал, производство и сельское хозяйство, маркетинг, реклама и PR и тому подобное. Самая большая динамика численности предложений работы - для бухгалтеров и специалистов по управленческому учету. С апреля количество вакансий для этих специалистов постоянно растет, а процентная доля вакансий в общей структуре предложений работы почти достигла довоенного уровня.

"Профессии, в которых сложнее всего найти работу, остаются неизменными с начала войны. Меньше всего вакансий в государственной службе, в страховании, в автомобильном бизнесе, в сфере добычи сырья. С низким количеством предложений работы сталкиваются также юристы, педагоги, домашний персонал, работники спортивных клубов и фитнес-тренеры, специалисты сферы инсталляция и сервис, а также сферы закупок", - отметили в grc.ua.

Как сообщал УНИАН, количество вакансий для ИТ-специалистов в Украине сейчас в 4,8 раз меньше, чем было до начала полномасштабной войны РФ против Украины.

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