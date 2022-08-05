Это на 7% меньше, чем было по состоянию на 24 февраля.

По состоянию на сегодня в Украине официально зарегистрировано 293 тысячи безработных, что на 7% меньше, чем было по состоянию на 24 февраля.

Об этом во время всеукраинского телемарафона сообщила директор Государственного центра занятости Юлия Жовтяк.

"На сегодняшний день в Украине зарегистрировано 293 тысячи безработных. Если сравнивать эти показатели с прошлым годом, то на сегодняшний день на 8% меньше безработных, чем было зарегистрировано в прошлом году. Если сравнивать с 24 февраля, то это на 7% меньше", - сказала она.

По ее словам, помощь по безработице получают 244 тысячи украинцев.

"Минимальная сумма помощи составляет 1000-1800 гривень. В среднем пособие по безработице составляет 4600 гривен. Максимальная помощь – 9750 гривен. Расчет суммы производится индивидуально, она зависит от страхового стажа человека и заработной платы, которую он получал на последнем месте работы", - сказала она.

Борьба с безработицей:

21 июня 2022 года Кабинет министров принял постановление, согласно которому официально зарегистрированных безработных в Украине будут привлекать к общественно полезным работам за минимальную заработную плату (6 500 грн).

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