Именно этот флот спасает Россию от полной нефтяной блокады.

В 14-м пакете санкций ЕС против России будет предусмотрен полный запрет на вход в европейские порты для кораблей "теневого" нефтяного флота. Об этом сообщила министр иностранных дел Нидерландов Ханке Брейнс Слот в соцсети Х.

Она приветствовала решение послов стран-членов ЕС, которые дали согласие относительно 14-го пакета санкций против РФ, который должны окончательно утвердить в ближайшее время. По ее словам, этот пакет содержит несколько важных мер, за которые решительно выступают Нидерланды, включая жесткую борьбу с теневым нефтяным флотом России.

"Из-за этого пакета санкций теневому флоту может быть запрещен доступ к европейским гаваням и услугам. Крайне важно, чтобы мы продолжали работать над новыми санкциями ЕС. Это значительно замедлит боевую машину Путина", - заявила она.

Видео дня

"Теневой" нефтяной флот России

Как писал УНИАН, в конце 2022 года Россия, готовясь к нефтяным санкциям со стороны Запада, сформировала "теневой флот" из сотни танкеров. Поскольку санкции де-факто делали невозможными легальные перевозки российской нефти, все транспортные компании цивилизованного мира отказались иметь дело с ней.

Чтобы экспорт нефти не останавливался, Россия приобрела на мировом рынке десятки старых танкеров, чтобы возить нефть своими силами. Часть танкеров "прописали" в самой России, часть "записали" на другие сомнительные юрисдикции.

Эти танкеры плохо обслуживаются, квалификация экипажей вызывает сомнения, большинство судов не застрахованы, либо застрахованы в сомнительных юрисдикциях. Чтобы усложнить отслеживание того, как они нарушают нефтяные санкции, эти танкеры отключают в море транспондеры - передатчики, которые сообщают другим кораблям о положении танкера, в частности во избежание столкновений.

Вас также могут заинтересовать новости: