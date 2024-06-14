Мир должен показать Путину, что полностью поддерживает Украину, подчеркнул глава МИД Британии.

Миру необходимо бороться с российским режимом и "охотиться" на флот-призрак, который нелегально перевозит нефть РФ, заявил глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон в интервью Corriere della Sera.

"Каждый раз, когда они (танкеры с нефтью РФ - ред) будут приближаться к итальянскому порту, я хочу быть уверенным, что они будут заблокированы. Мы покажем Путину, что мы полностью поддерживаем Украину. Мы будем охотиться за деньгами, за нефтью, мы остановим газ, мы остановим корабли, мы сделаем все возможное, чтобы остановить российскую военную машину и показать Путину бессмысленность его действий", - подчеркнул Кэмерон.

Он добавил, что Великобритания тесно сотрудничает с Европейским Союзом, в частности по вопросам введения санкций против российских компании и лиц, которые помогают продолжать войну в Украине.

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Кроме того, министр не согласен, что дела в войне против РФ идут не очень хорошо и привел пример уничтожения Черноморского флота РФ.

"Украина потопила 25% Черноморского флота России, они потеряли небольшую территорию, но ничего по сравнению с огромной территорией, которую они завоевали после отражения российского вторжения: и теперь мы видим, как используется гораздо более эффективная артиллерия, предоставленная американцами", - подчеркнул он.

Санкции против нефти РФ - последние новости

Как ранее писал УНИАН, Москва нашла лазейку в санкциях, однако СМИ раскрыли тайную схему торговли нефтью. Так, агентство Bloomberg выяснило, что недавно российский танкер "Приморье", который находится под санкциями США, тайно перегрузил нефть на другое судно. Это может свидетельствовать о новой тактике РФ для обхода американских ограничений.

Также УНИАН сообщал, что Финляндия просит у ЕС специальный корабль из-за российской нефти. Там объяснили, что судно нужно для того, чтобы ликвидировать разливы нефти в северной части Балтийского моря и предостерегли, что транспортировка российской нефти представляет растущую угрозу в регионе.

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