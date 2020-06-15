Объект желания: изысканные золотые украшения от «Столичной Ювелирной Фабрики™»

Бесспорно, рационально объяснить женскую любовь к украшениям довольно сложно. Чаще всего представительницами прекрасного пола руководят особые чувства – воспоминания о детстве, когда они с восторгом примеряли мамино кольцо, или впервые получили ценный подарок на школьном выпускном... Но есть и те, кто рассматривает покупку украшения, как дальновидное капиталовложение! Независимо от причин, факт остается фактом: ювелирное изделие – удачная инвестиция в собственный стиль!

Конечно же, новый этап в жизни можно начать не только, к примеру, под помпезный бой курантов за мгновение до полуночи или традиционно приурочить к очередному понедельнику. С новым украшением Вы самостоятельно решаете, когда наступит этот день: во-первых, Вам будет достаточно всего одного взгляда на ювелирное изделие, чтобы и в дальнейшем следовать заранее выбранному курсу, а, во-вторых, новое золотое кольцо выгодно подчеркнет Ваш безупречный вкус!

А сейчас несколько дельных советов, чтобы Вам было легче найти свои новые любимые украшения среди сотен тысяч вариантов:

Кольца с черной эмалью из концептуальной коллекции «Lu'na» – олицетворение беспрецедентной элегантности! Если темный стимулирует процессы выработки так называемых «гормонов счастья», то идеально круглые золотые украшения с черной эмалью будут непрерывно поставлять Вам гормоны, отвечающие за отменное настроение и магнетическую привлекательность своей владелицы!

Если темный стимулирует процессы выработки так называемых «гормонов счастья», то идеально круглые золотые украшения с черной эмалью будут непрерывно поставлять Вам гормоны, отвечающие за отменное настроение и магнетическую привлекательность своей владелицы! Разноцветные, как сама жизнь: золотые кольца с кварцем. Мечтаете бесплатно посетить сеанс арт-терапии? Тогда предлагаем обратить внимание на ультрастильные украшения с кварцем, которые можно найти в уникальной коллекции «Enigma»!

Вас ожидают всевозможные интерпретации трендовых оттенков, которые определили ведущие специалисты Pantone Institute, а именно:

Classic Blue. Классический синий, насыщенный и глубокий цвет ночного неба.

Coral Pink. Кораллово-розовый – нежный, мягкий и уютный оттенок розовой пудры.

Biscay green. Изумрудный зеленый, прохладный и освежающий цвет лазурной поверхности тропического моря.

Grape сompote. Нетривиальный оттенок фиолетового, будто бы к спелому темному винограду добавили сочных ягод – настоящий виноградный компот.

Кольца с бриллиантами – синергия роскоши и вневременной актуальности!

Хотя еще недавно украшения с драгоценными камнями подолгу оставались в шкатулках и вместе со своими обладательницами трепетно ​​ожидали торжественных событий, но в XXI веке представительницы прекрасного пола предоставили им кардинально новое прочтение! Отныне кольцо со сверкающим бриллиантом – must have для завершения образов на каждый день! Если же Вам захочется молниеносно быстро привнести в свой повседневный стиль провокационных ноток, тогда будет достаточно добавить в ювелирный ансамбль золотые пусеты с бриллиантами!

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