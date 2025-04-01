Урсула фон дер Ляйен заявила, что в Европе готовы принять жесткие контрмеры.

Евросоюз предпримет ответные меры, если президент США Дональд Трамп воплотит свои угрозы по введению драконовских пошлин в реальность. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Вloomberg.

"Мы не хотим принимать ответные меры. Однако, если понадобится, у нас есть четкий план ответных мер, и мы его применим", - сообщила она.

По словам фон дер Ляйен, так называемые взаимные тарифы вступят в силу параллельно с 25%-ными пошлинами на все автомобили, импортируемые в США, и 25%-ными пошлинами на импорт стали и алюминия. ЕС готовит контрмеры в отношении американских товаров на сумму до 26 млрд евро.

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Фон дер Ляйен подчеркнула, что сила Евросоюза заключается не только в торговле, но и в технологиях. Она указала на важность европейского бизнеса для крупных американских технологических компаний.

"У Европы много карт. От торговли до технологий. Но эта сила также строится на нашей готовности принимать жесткие контрмеры", - предупредила она.

Пошлины Трампа - последние новости

Американский лидер Дональд Трамп ввел 20%-ые пошлины на все товары из Китая, а также на импорт стали, алюминия и автомобили.

По данным FT, мировые фондовые рынки начали падать из-за Трампа. Причиной стали опасения усиления глобальной торговой войны на фоне ожиданий введения дополнительных пошлин.

20 марта Трамп объявил, что со 2 апреля будут введены пошлины в отношении Индии, а также 25%-ые пошлины на все автомобили, которые импортируются из-за рубежа.

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