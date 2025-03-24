Американский лидер объявил, что Соединенные Штаты введут так называемый "вторичный тариф" на Венесуэлу.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пригрозил ввести 25% пошлины для всех стран, которые будут покупать газ и нефть у Венесуэлы. Такое заявление он сделал в своей соцсети Truth Social.

Американский лидер объявил, что Соединенные Штаты Америки введут так называемый "вторичный тариф" на Венесуэлу. Среди причин он назвал тот факт, что Венесуэла "целенаправленно и обманным путем отправила в Соединенные Штаты, под прикрытием, десятки тысяч высокопоставленных и других преступников, многие из которых являются убийцами и людьми с очень жестоким характером".

"Среди банд, которые они отправили в Соединенные Штаты, есть "Трен де Арагуа", которой присвоен статус "иностранной террористической организации". Мы находимся в процессе возвращения их в Венесуэлу – это большая задача! Кроме того, Венесуэла очень враждебно относится к Соединенным Штатам и свободам, которые мы отстаиваем. Поэтому любая страна, которая покупает нефть и/или газ у Венесуэлы, будет вынуждена платить США пошлину в размере 25% от любой торговли с нашей страной", – заявил Трамп.

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По его словам, новые пошлины вступят в силу 2 апреля 2025 года.

Издание Bloomberg пишет, что такой шаг особенно повлияет на Китай. Сейчас Пекин является основным покупателем нефти из Венесуэлы. Также эта страна была важным поставщиком нефти в США.

Пошлины Трампа: другие новости

После прихода на пост президента США, Трамп заявил, что введет большие пошлины против Китая, Мексики и Канады. Сначала он быстро отменил свое решение, но впоследствии снова сообщил о введении пошлин. И Канада и Китай сделали ход в ответ.

СМИ сообщали, что канадская провинция Онтарио будет взимать на 25% больше платы за электроэнергию, поставляемую 1,5 миллиона американцев по другую сторону границы. От поставок зависят три американских штата – Миннесота, Нью-Йорк и Мичиган.

В начале марта Bloomberg писало, что новые пошлины США затрагивают примерно 1,5 триллиона долларов годового импорта. Отмечалось, что решение Трампа приведет к дополнительным расходам американских домохозяйств на сумму до 2000 долларов.

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