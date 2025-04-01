Три страны договорились развивать справедливую торговлю.

Китай, Япония и Южная Корея намерены совместно ответить на пошлины, которые инициировал президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает CNN.

Уточняется, что три страны 31 марта провели экономические переговоры впервые за пять лет. Стороны договорились развивать справедливую торговлю и укреплять экономические связи.

Переговоры проходили за несколько дней до того, как США планируют объявить о введении драконовских тарифов против всех торговых партнеров.

Видео дня

"Средний тариф Южной Кореи в четыре раза выше. Подумайте об этом: в четыре раза выше. И мы оказываем так много помощи в военном плане и многими другими способами Южной Кореи, но вот что происходит", - говорил Трамп в начале этого месяца в своем обращении к Конгрессу.

В среду Трамп заявил, что введет широкомасштабные тарифы, которые будут соответствовать тем, которые иностранные государства вводят в отношении США. По словам американского лидера, не останутся в стороне и давние союзники США, такие как Южная Корея.

Пошлины Трампа

Как писал УНИАН, президент США Дональд Трамп ввел 20%-ые пошлины на все товары из Китая. Также он ввел высокие пошлины на импорт стали, алюминия, импортные автомобили.

В МВФ оценили последствия драконовских пошлин Трампа. Директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева считает, что такая политика вызывает большую неопределенность и подрывает доверие, но вряд ли спровоцирует рецессию в ближайшем будущем.

А тем временем, в феврале крупнейшие партнеры США нанесли ответный удар на тарифные ограничения Трампа. Лидеры Канады, Мексики и Китая заявили о принятии решительных мер после того, как президент США подписал указ о введении жестких пошлин до 25% на их экспорт в США.

Вас также могут заинтересовать новости: