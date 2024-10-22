Стратегически авиакомпания нацелена на дальнемагистральные рейсы из США и Китая в Европу.

Авиакомпания Supernova Airlines, входящая в состав группы Nova, 17 октября получила разрешение Агентства по авиационной безопасности Европейского Союза (EASA) на полеты в Европе, необходимое для неевропейских авиакомпаний.

Как сообщает пресс-служба "Новой почты", это означает, что компания сможет осуществлять коммерческие рейсы в небе Евросоюза, финальная подготовка к которым сейчас продолжается.

"Стратегически авиакомпания нацелена на дальнемагистральные рейсы из США в Европу, из Китая в Европу, а также будет готова осуществлять чартерные рейсы по заказу сторонних клиентов, в соответствии с возможностями Boeing 737-800SF", - говорится в сообщении.

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Самолеты "Новой почты" получили права на эксплуатацию воздушных линий Львов - Прага и Киев - Прага для выполнения регулярных международных воздушных перевозок. Права предоставлены с 1 ноября 2024 года на неограниченный срок.

Справка УНИАН Авиакомпания Supernova Airlines основана в 2021 году. Позже компания получила сертификат эксплуатанта под номером UA 062, что дает возможность начать собственные грузовые авиарейсы.

В мае 2023 года Supernova Airlines выполнила свой первый авиарейс по маршруту "Рига - Жешув - Рига". Первый рейс был выполнен в кооперации с латвийской авиакомпанией RAF-Avia на самолете ATR 72.

18 сентября 2024 года авиакомпания Supernova выполнила первый рейс на собственном самолете Boeing 737-800SF под флагом Украины с украинскими регистрационными знаками UR-NPA. Это был сертификационный полет - один из завершающих шагов в процессе внедрения Госавиаслужбой Украины типа Boeing 737-800SF в сертификат эксплуатанта авиакомпании Supernova.

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