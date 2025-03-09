Широкомасштабный налог на импорт нанесет ущерб экономике США, но отсрочки и исключения для привилегированных вредят конкурентоспособности страны.

Будучи кандидатом в президенты, Дональд Трамп проводил предвыборную кампанию, предлагая простую, но недальновидную политику - введение налога в размере 10% на весь импорт и 60% для Китая. После возвращения в Белый дом он устроил торговую войну, играя пошлинами.

Обозреватель Bloomberg Мэтью Иглесиас в своей колонке пишет, что с точки зрения системного влияния на политику и экономику США, подход к торговой политике по принципу "сегодня здесь, завтра там", еще хуже, чем первоначальный план.

Единый и всеобъемлющий налог, конечно, повысит потребительские цены, но его влияние будет в значительной степени смягчено ростом курса, что делает его не таким плохим, как кажется. Однако такое же повышение курса ударит по американским экспортерам, так что в конечном итоге это плохо для экономики.

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Кроме того, как и любой налог, пошлины приносят доход. Если эти доходы будут использованы для сокращения бюджетного дефицита, это можно только приветствовать, но с точки зрения повышения налогов пошлины довольно плохо продуманы. Налог на добавленную стоимость мог бы обеспечить такой же доход по гораздо более низкой ставке и с меньшими экономическими искажениями. Закрытие лазеек в существующем налоговом кодексе могло бы увеличить доходы, уменьшив при этом экономические искажения и пощадив бедные прослойки населения.

Среда, в которой компании могут получить преимущество над конкурентами, добившись благосклонности в рамках специальных пошлин, приведет к плохим последствиям. У крупных компаний больше возможностей для лоббирования, чем у предприятий поменьше или стартапов. Компании будут тратить время и энергию не на производство, а на поиски политических выгод.

Искажения будут нарастать и на отраслевом уровне. Трамп предположил, что калийные удобрения будут облагаться меньшим налогом, чем другие товары. Пошлины, применяемые на дискриминационной основе, вносят еще большее искажение.

В то же время протеворечивый характер торговой политики Трампа не позволяет компаниям строить какие-либо планы. Постоянные слухи о пошлинах оказывают прямое контрпродуктивное воздействие. Дефицит торгового баланса вырос в январе, потому что импортеры запасались товарами в преддверии новых пошлин Трампа.

Президенту США нравится тактическая и стратегическая гибкость, которую дает использование пошлин в качестве разменной монеты. Тот факт, что реальные цели переговоров неясны, только усиливает его гибкость - он может объявить о победе в любое время и на любых условиях.

В то же время никто не имеет представления о том, что происходит на самом деле, поэтому участники рынка должны следить за политическими новостями. Нет никакой принципиальной основы для принятия решений или предоставления исключений, а возможности для инсайдерской торговли огромны.

Если США собираются флиртовать с протекционизмом, то лучше ввести постоянные пошлины без временных исключений, предоставляемых на политической основе, чем устраивать беспорядок, связанный с неопределенностью, поиском выгоды и коррупцией.

Пошлины Трампа - главные новости

Президент США Дональд Трамп ввел 25% пошлины на импорт из Канады и Мексики, а также удвоил пошлины на китайские товары.

В ответ премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна вводит 25% пошлины на американские товары на сумму 30 миллиардов долларов немедленно и еще на 125 миллиардов долларов через 21 день.

Министерство торговли Китая также объявило, что с 10 марта введет до 15% пошлины на некоторые виды американского импорта, включая сельскохозяйственные продукты, такие как курица, свинина, соя и говядина. Он также добавил 15 американских компаний в китайский список экспортного контроля.

Позже Трамп в очередной раз раскритиковал высокие пошлины Индии и заявил, что страна остается объектом взаимных пошлин, которые начнут действовать со 2 апреля.

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