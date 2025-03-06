Пошлины больнее всего ударят по США, а не по другим странам, - The Hill

В опросе приняли участие 1 638 человек.

Большинство американцев в ходе нового опроса заявили, что основную тяжесть пошлин президента Дональда Трампа ощутят на себе США, а не другие страны.

Издание The Hill пишет, что на вопрос о "стоимости пошлин на иностранную продукцию, импортируемую в США", 54% респондентов заявили, что, по их мнению, "в основном компании и люди в США" ощутят на себе всю тяжесть. 24% сказали, что "в основном пострадают компании и люди в стране, экспортирующие продукцию".

Опрос также показал, что большинство респондентов, а именно 68%, считают, что "повышение пошлин на иностранные товары, импортируемые в США, как правило, приводит к росту цен". 8% заявили, что повышение пошлин на иностранные товары, импортируемые в США, как правило, "не влияет на цены".

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Отмечается, что опрос проводился 1-4 марта, в нем приняли участие 1 638 человек, а погрешность составила 3,7 процентных пункта.

Пошлины Трампа – последние новости

Президент США Дональд Трамп ввел 25% пошлины на импорт из Канады и Мексики, а также удвоил пошлины на китайские товары. Американский лидер выразил раздражение по поводу потока фентанила в его страну, но эксперты отмечают, что через границу с Канадой в США попадает не так много наркотиков.

В ответ премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна вводит 25% пошлины на американские товары на сумму 30 миллиардов долларов немедленно и еще на 125 миллиардов долларов через 21 день.

Министерство торговли Китая также объявило, что с 10 марта введет до 15% пошлины на некоторые виды американского импорта, включая сельскохозяйственные продукты, такие как курица, свинина, соя и говядина. Он также добавил 15 американских компаний в китайский список экспортного контроля.

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