Министерство культуры и информационной политики разработало проект закона о противодействии хаотичной застройке в Украине.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко на пресс-конференции по случаю 100 дней на должности.
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«Разработали проект противодействия хаотичной застройке. Очень большое количество вещей, связанное с застройкой. Я никогда не думал, что в министерстве самый большой вопрос, который меня будет беспокоить, будет связан с разрешениями на застройку», - сказал он.
"Я никогда не думал, что в министерстве самый большой вопрос, который меня будет беспокоить, будет связан с разрешениями на застройку", - заявил Ткаченко.
По словам Ткаченко, необходимость принятия такого системного закона «в настоящее время созрела».
«Мы с депутатами начали его обсуждать. Будем вносить в ближайшее время», - уточнил глава МКИП.
Указ Зеленского
18 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О мерах по поддержке сферы культуры, охране культурного наследия, развитию креативных индустрий и туризма». Глава государства поручил разработать ряд мер, которые будут способствовать поддержке сферы культуры, охране культурного наследия, развитию креативных индустрий и туризма Украины.
Развитие туризма в Украине в 2020 году
3 марта 2020 года Кабинет министров назначил Марьяну Олеськив главой новосозданного Государственного агентства развития туризма.
Позже в Кабмине рассказали о первом шаге к созданию "абсолютно новой модели" туризма в Украине.
В июне 2020 года президент Украины Владимир Зеленский анонсировал презентацию ряда проектов в регионах, которые помогут привлечь туристов.
В июле 2020 года Кабинет министров Украины выделил средства для сферы культуры и креативных индустрий, в том числе на стипендии самозанятым художникам, поддержку проектов в сферах культуры и искусств, креативных индустрий и туризма.
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