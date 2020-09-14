Разработан проект противодействия хаотичной застройке.

Министерство культуры и информационной политики разработало проект закона о противодействии хаотичной застройке в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко на пресс-конференции по случаю 100 дней на должности.

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«Разработали проект противодействия хаотичной застройке. Очень большое количество вещей, связанное с застройкой. Я никогда не думал, что в министерстве самый большой вопрос, который меня будет беспокоить, будет связан с разрешениями на застройку», - сказал он.

"Я никогда не думал, что в министерстве самый большой вопрос, который меня будет беспокоить, будет связан с разрешениями на застройку", - заявил Ткаченко.

По словам Ткаченко, необходимость принятия такого системного закона «в настоящее время созрела».

«Мы с депутатами начали его обсуждать. Будем вносить в ближайшее время», - уточнил глава МКИП.

Указ Зеленского

18 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О мерах по поддержке сферы культуры, охране культурного наследия, развитию креативных индустрий и туризма». Глава государства поручил разработать ряд мер, которые будут способствовать поддержке сферы культуры, охране культурного наследия, развитию креативных индустрий и туризма Украины.

Развитие туризма в Украине в 2020 году

3 марта 2020 года Кабинет министров назначил Марьяну Олеськив главой новосозданного Государственного агентства развития туризма.

Позже в Кабмине рассказали о первом шаге к созданию "абсолютно новой модели" туризма в Украине.

В июне 2020 года президент Украины Владимир Зеленский анонсировал презентацию ряда проектов в регионах, которые помогут привлечь туристов.

В июле 2020 года Кабинет министров Украины выделил средства для сферы культуры и креативных индустрий, в том числе на стипендии самозанятым художникам, поддержку проектов в сферах культуры и искусств, креативных индустрий и туризма.

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Автор: Леся Лещенко