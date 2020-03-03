Кабмин назначил Марьяну Олеськив главой Госагентства развития туризма

4 декабря Кабмин создал Государственное агентство развития туризма.

Кабинет министров назначил Марьяну Олеськив председателем Государственного агентства развития туризма.

Читайте такжеИз-за боязни коронавируса украинцы отказываются от путевок, однако туркомпании не спешат возвращать деньги (видео)

Соответствующее распоряжение № 189-р от 3 марта опубликовано на Правительственном портале.

"Назначить Олеськив Марьяну Игоревну председателем Государственного агентства развития туризма с даты начала фактического исполнения ею должностных обязанностей сроком на пять лет с оплатой труда в соответствии с законодательством, установив испытание сроком на шесть месяцев", - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, 4 декабря 2019 года Кабмин создал Государственное агентство развития туризма.

26 февраля правительство определило Олеськив победителем конкурса на должность главы указанного агентства.