"Магниты привлекательности": Зеленский анонсировал ряд проектов по развитию туризма в Украине

Президент Украины отметил важность развития украинского туризма.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал презентацию ряда проектов в регионах, которые помогут привлечь туристов.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, находясь с рабочей поездкой в Хмельницкой области, Зеленский отметил важность развития украинского туризма и анонсировал презентацию ряда региональных проектов, которые могут быть интересными для инвестирования.

Читайте такжеУкраина и Израиль не будут возобновлять авиасообщение в ближайшем будущем - посол

«По туризму. Завтра и с операторами, и с авиакомпаниями мы будем в Каменце-Подольском - одном из исторических и действительно привлекательных городков. Будем там встречаться и говорить на эти темы. Это один из главных вопросов», - сказал президент.

По словам главы государства, вскоре будет презентован ряд проектов, в частности в области туризма, которые могут быть привлекательными для инвестирования.

«Есть несколько программ, которые мы сейчас разрабатываем. Это разные «магниты» - так называемые магниты привлекательности в том или ином регионе нашей страны», - отметил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 июня, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с двухдневной рабочей поездкой в Хмельницкую область.

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.