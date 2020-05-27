В Кабмине рассказали о первом шаге к созданию "абсолютно новой модели" туризма в Украине

Сфера туризма является одной из наиболее пострадавших от карантинных мероприятий.

Кабинет министров разработает схему перемещений для внутренних путешествий и новые подходы к прохождению обсервации.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил министр Кабмина Олег Немчинов по результатам совещания, на котором обсуждались перспективы развития выездного и внутреннего туризма, а также реформа туристической отрасли.

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"Для правительства сейчас стратегически важно развитие туризма, это должно стать приоритетом работы недавно созданного агентства (Государственного агентства развития туризма - УНИАН). Неизвестно, когда наши граждане смогут безопасно путешествовать за границу, однако должны четко понимать, что после возвращения, вероятно, будет обязательной обсервация", - отметил Немчинов.

По словам министра, это совещание было первым шагом для создания совершенно новой модели туристической отрасли. Благодаря привлечению всех профильных министерств будет выработана четкая схема перемещений для внутреннего туризма, а также предложены новые подходы к прохождению обсервации, например отдых и лечение в санатории, добавил он.

Как сообщал УНИАН, сфера туризма является одной из наиболее пострадавших от карантинных мероприятий по предотвращению распространения коронавируса.

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