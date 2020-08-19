Зеленский поручил развивать туризм в Украине: требует современную инфраструктуру

Президент поручил Кабинету министров разработать меры по поддержке сферы культуры и туризма.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О мерах по поддержке сферы культуры, охраны культурного наследия, развития креативных индустрий и туризма".

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Как сообщается на сайте Министерства культуры и информационной политики Украины, документ имеет целью содействие развитию культурного потенциала Украины, сохранение, популяризацию и использование национального культурного достояния, создание условий для туристической привлекательности объектов культурного наследия, поддержку креативной экономики.

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Согласно документу, Кабинет министров должен обеспечить разработку и реализацию мероприятий в рамках программы "Большая стройка" по трем ключевым направлениям:

охрана, возрождение и использование объектов культурного наследия;

развитие современной туристической инфраструктуры Украины;

содействие развитию креативных индустрий.

Кроме того, Кабмин должен проработать вопрос о привлечении дополнительных источников финансирования в сферу культуры; увеличение, начиная с 2021 года, расходов на ее финансирование в соответствии с обоснованными потребностями; возможности финансирования проектов развития культурной инфраструктуры за счет средств Государственного фонда регионального развития; определение особенностей осуществления государственно-частного партнерства в сфере культуры, туризма, управления памятниками культурного наследия.

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Президент также рекомендовал органам местного самоуправления предусматривать в местных бюджетах расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, развитие туризма в соответствии с обоснованными потребностями. Согласно указу, областным и Киевской городской государственным администрациям поручено актуализировать региональные стратегии развития, в частности в части целей и задач в сферах культуры и туризма.

Также правительству поручена разработка мер по совершенствованию механизмов финансирования сферы культуры, в том числе по внедрению новых подходов условий оплаты труда работников культуры с учетом показателей результативности, эффективности и качества.

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Автор: Марина Григоренко