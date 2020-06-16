В Украине производство ферросплавов сократилось более чем на четверть

Производство ферромарганца выросло, при этом сократился выпуск силикомарганца, марганца металлического и ферросилиция.

Украинские ферросплавные заводы в январе-мае 2020 года сократили объем производства ферросплавов на 27% по сравнению с январем-маем предыдущего года – до 340,3 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА).

Согласно сообщению, производство силикомарганца за указанный период сократилось на 27,5% – до 253,6 тыс. тонн, ферросилиция – на 60%, до 23,49 тыс. тонн, марганца металлического - на 72%, – до 0,87 тыс. тонн.

Читайте такжеУкраина опустилась на 15-е место в рейтинге производителей стали, сократив производство на 31%

При этом производство ферромарганца увеличилось на 41% - до 62,36 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, украинские ферросплавные заводы в 2019 году увеличили объем производства ферросплавов на 0,24% по сравнению с 2018 годом – до 1,024 млн тонн.

Справка УНИАН. Производством ферросплавов в Украине занимаются Никопольский, Запорожский и Стахановский ферросплавные заводы, а также Побужский ферроникелевый комбинат. Эта продукция экспортируется в страны СНГ, ЕС, Азии, Африки.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram