Как новый рынок электроэнергии подкосил промышленность

Июль 2019 года запомнится украинцам не только скоротечной кампанией по выборам парламента, ливнями и похолоданием, но и запуском нового рынка электроэнергии – революционной для нашей страны реформы, старт которой пришелся на наиболее политически нестабильный период последних нескольких лет.

Первые результаты работы рынка нельзя однозначно назвать провальными или успешными. Многие пессимистическое ожидание не оправдались, а вылезшие на поверхность ошибки и просчёты поддаются исправлению.

К положительным моментам можно отнести профессионализм украинских энергетиков, которые смогли обеспечить стабильную работу энергосистемы, несмотря на апокалиптические прогнозы пессимистов.

Также к плюсам можно отнести открытие импорта электроэнергии в Украину, что в будущем, при наращивании объемов позволит навязать конкуренцию украинским производителям.

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По данным «Укрэнерго», с первого дня работы нового рынка стал возможным импорт электроэнергии в так называемый Бурштынский энергоостров, который отделен от энергосистемы Украины и интегрирован в европейский рынок, из Словакии. А с 15 июля в «остров» начались импортные поставки из Венгрии.

По состоянию на 17 июля в «остров Бурштынской ТЭС» импортировано почти 97 млн кВт-ч электроэнергии, из них - 92,675 млн кВт-ч из Словакии и 4,24 млн кВт-ч из Венгрии.

Кроме того, с 10 июля начался импорт электроэнергии из Беларуси, который на 17 июля суммарно составил 6,8 млн кВт-ч.

При этом негативные стороны нового рынка проявили себя более громко. На рынке образовались перекосы ввиду того, что реформа была запущена в «безопасном» режиме, а именно – цена для населения осталась полностью регулируемой и была заморожена на прежнем уровне, а стоимость электроэнергии для промышленности была ограничена верхней границей - 2048 грн за МВт-ч в дневное время и 959 грн за МВт-ч в ночное.

Стоит отметить, что «безопасный» режим предполагался и в законе «О рынке электроэнергии», который был принят парламентом в 2017 году. Однако, решение, как этот режим реализовать, оставалось за Кабинетом министров, который, как оказалось, немного просчитался.

Ошибка вылилась в рост цен на электроэнергию для крупных промышленных предприятий почти на треть.

Позиция промышленности

Представители крупных промышленных предприятий Украины в один голос поддержали переход энергорынка на рыночные механизмы, однако, подчеркнули, что резкий рост цен дискредитирует саму идею реформы.

Так, генеральный директор крупнейшего национального производителя ферросплавов – Никопольского завода ферросплавов (НЗФ) Владимир Куцин сообщил, что резкое повышение цен на электроэнергию для промышленности ударило по конкурентоспособности ферросплавных заводов и может привести к их остановке.

«Удорожание на 25% - это 75 долларов на тонну отгружаемой продукции. Мы не выдержим эту конкуренцию. Сегодня продукция Никопольского ферросплавного и Запорожского тоже грузится в пятьдесят стран мира, мы даем 530 млн долл. валюты в год. Мы не выдержим эту конкуренцию. Если тарифы сохранится на том же уровне, мы будем вынуждены рассматривать вопрос остановки предприятия. Я говорю абсолютно авторитетно. Мы не выдержим. Работать себе в убыток мы не сможем», - сказал Куцин.

В свою очередь, глава правления Запорожского завода ферросплавов Павел Кравченко отметил, что в себестоимости продукции ферросплавных предприятий доля электроэнергии может достигать 60%. По его словам, рост цен на электроэнергию на 25% приведет к убытку этого завода примерно в 70 млн грн в месяц, а Никопольского – в 123 млн грн.

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«Когда играли с тарифами и поднимали их без учета крупных потребителей, это приводило к тому, что два раза останавливали завод. Один раз на половину, а второй – почти на восемьдесят процентов. Первый раз ушло 680 человек, а другой, в 2013 году ушло 2200 человек. Я до сих пор еще не восстановился», - отметил он.

Начальник управления закупки сырья администрации по снабжению «АрселорМиттал Кривой Рог» Олег Айко сообщил, что металлургический завод уже платит за электроэнергию на двадцать пять процентов больше, чем аналогичные европейские предприятия.

«Наша компания с 1 июля тратит на электроэнергию на 25% больше, чем наши европейские коллеги – заводы Франции, Бельгии, Германии. Если в целом рассматривать сырьевые затраты металлургии, то абсолютно все сырье идет с тенденцией мировых рынков. По электроэнергии мы не идем с тенденцией мировых рынков. Я поддерживаю позицию, что пиковые цены на рынке должны быть сопоставимы с европейскими бенчмарками», - заявил он.

Стоит отметить, что перед запуском рынка в правительстве утверждали, что цены на электрическую энергию для промышленности вырастут лишь на 6-8%.

Как же так получилось, что стоимость электроэнергии для промышленных потребителей прыгнула выше прогнозируемого уровня?

Дьявол в деталях

В Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утверждают, что причиной резкого скачка цен стало включение в тариф оператора Объединенной энергосистемы Украины – компании «Укрэнерго» компенсации по «зеленым» тарифам и расходов, связанных с покупкой потерь в сетях, что привело к росту тарифа компании в шесть раз – до 34,7 коп. за кВт-ч с 5,9 коп. за кВт-ч.

«Первое и существенное влияние на цены на розничном рынке оказало изменение тарифа оператора систем передачи «Укрэнерго» (ОСП). Формирование этого тарифа непосредственно зависит от формулы ПСО – механизма возложения спецобязательств, который принят правительством. Этот механизм повлиял на то, что в тарифе «Укрэнерго» необходимо было учесть обязательства по компенсации на возобновляемые источники энергии. Такое изменение тарифа непосредственно повлияло на потребителей, которые присоединены к сетям «Укрэнерго» (на крупные заводы, которых около двух сотен - УНИАН), - сообщила член НКРЭКУ Елена Антонова.

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По ее словам, регулятор осознает проблему, и уже с 1 августа тариф будет немного снижен.

«Для потребителей первого класса, присоединенных к операторам системы распределения (ОСР), средневзвешенный рост составил, по нашим расчетам, 12%. Мы говорим о регулируемом сегменте, и в связи с изменениями, которые мы уже приняли по тарифу ОСР и ОСП, то с 1 августа снижение будет на уровне 4%. Для второго класса рост 10%. По результатам наших решений снижение будет на 6%», - пояснила Антонова.

В свою очередь глава Объединения предприятий «Укрметаллургпром» Александр Каленков отметил, что в тарифе «Укрэнерго» много расчетных и прогнозируемых величин, которые, по его мнению, были завышены. Он ожидает, что благодаря корректировке можно снизить тариф на треть.

«Тарифы «Укрэнерго» - там много расчетных величин, например, на компенсацию «зеленых» тарифов, которые уже сейчас видно, что были завышены. Они должны быть понижены, мы ожидаем снижение на 30 процентов», - сказал Каленков.

В то же время исполняющий обязанности главы «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук утверждает, что увеличение тарифа компании не привело к увеличению прибыли компании, а наоборот.

«Собственно, тариф «Укрэнерго» с 1 июля вырос с 5,9 коп за кВт-ч до 6,3 коп. за кВт-ч (без учета компенсаций по зеленым тарифам и покупки потерь в сетях- УНИАН). Девяносто пять процентов этого роста – увеличение отчислений чистой прибыли государству, которое было пересчитано по итогам первого квартала. Никакого роста фонда заработной платы или инвестиционной программы не происходит, а наша прибыль после роста тарифа в шесть раз упала на два процента», - сказал Ковальчук.

Также, по его словам, ошибочно утверждать, что резкий скачок цен на электроэнергию стал причиной роста тарифа «Укрэнерго», так как на компанию просто были «переброшены» обязательства по компенсации «зеленых» тарифов, за которые ранее отвечало госпредприятие «Энергорынок».

Он отметил, что скачек цены происходит исключительно из-за роста стоимости электроэнергии как товара.

«Я хотел бы напомнить, что цена на электроэнергию, по которой госпредприятие «Энергорынок» отпускало электрическую энергию до 1 июля, в полной мере в себя включала и тариф системного оператора в размере 5,9 копейки и компенсацию возобновляемым источникам и покупку потерь в магистральной сети. Таким образом, сто процентов роста цены, который сейчас демонстрируется в течение июля, происходит из-за роста стоимости электроэнергии как товара», - сказал Ковальчук.

Энергия мирного атома как спасательный круг

В свою очередь, Каленков называет и вторую причину, которая оказала существенный рост цен на электроэнергию для промышленности: государственное предприятие «НАЭК «Энергоатом», согласно возложенным на него правительством обязательствам, продает по низкой цене госкомпании «Гарантированный покупатель» для нужд населения намного больше электроэнергии, чем население в реальности потребляет.

«В июле «Энергоатом» продал «Гарантированному покупателю» на 60 процентов больше электроэнергии, чем было потреблено всеми домохозяйствами в июле прошлого года. Избыток просто выходит на рынок. Это прекрасно, создали такой центр накопления прибыли («Гарантированный покупатель» - УНИАН). В лучшем случае эта прибыль уйдет на какие-то благие цели, а в худшем не понятно куда», - сказал он.

По его словам, такой перекос можно устранить, внеся изменения в правительственное постановление.

«Это регулируется постановлением Кабмина. Поэтому легко поднять этот вопрос и привести по реальному балансу. Дать возможность по реальному прогнозу «Энергоатому» продать «Гарантированному покупателю», а все остальное продавать на рынке, чтобы скомпенсировать этот шок» - отметил он.

В свою очередь, президент «Энергоатома» Юрий Недашковский напомнил, что на компанию правительством были возложены обязательства продавать 75% «Гарантированному покупателю» для нужд населения, а 15% - на покрытие технологических потерь операторами системы распределения и оператору системы передачи также по заниженным ценам, что практически не дает компании возможности выходить на открытый рынок.

«К временному возложению специальных обязательств по обеспечению доступности электроэнергии населению «Энергоатом» отнесся с пониманием. Если НКРЭКУ не выполнило возложенные на нее законом обязательства по ликвидации перекрестного субсидирования (дотирование высокими ценами на электроэнергию для промышленности низких цен для населения - УНИАН) до 1 июля, то для нас это была еще одна возможность продемонстрировать конкурентные преимущества атомной энергетики перед всеми без исключения видами генерации», - сказал Недашковский.

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«Но на «Энергоатом» дополнительно было возложено еще и обязательство продавать на специальных аукционах по демпинговым по сути ценам электроэнергию для компенсации технологических потерь операторами системы распределения и оператором системы передачи. А вместе это - около девяносто процентов от общего объема отпущенной электроэнергии. Значит на рыночных условиях «Энергоатом» может продавать только то, что осталось – десять процентов», - добавил он.

По словам Недашковского, если бы компания получила возможность продавать больше своей электроэнергии на открытом рынке, то цена для промышленности могла бы снизиться, как минимум, на тридцать процентов.

«За эти две недели ни одного киловатт-часа не было продано на обычных, за рамками ПСО, аукционах. Таким образом, промышленные потребители были по сути отрезаны от дешевой электроэнергии. А они могли бы, по нашим расчетам, в зависимости от тарифа на услуги по распределению в каждой области, получать электроэнергию, как минимум, на 30 процентов дешевле», - сказал он.

Ценовые перекосы и рецепт исправления ошибок

Представитель президента в правительстве Андрей Герус считает, что с запуском с 1 июля рынка электроэнергии в стране пока не заработали по-настоящему рыночные механизмы.

«Когда цена формируется вследствие спроса и предложения, мы имеем некоторые ежедневные колебания. На выходных электроэнергия обычно снижается в цене, так как спрос снижается. В нашем случае, например, в воскресенье, 7 июля, снижение цены электроэнергии фактически не произошло. Поэтому у нас механизм спроса и предложения не очень работает в реальности на этом рынке», - сказал Герус.

Также он обратил внимание на аномальное падение стоимость электроэнергии в субботу, 13 июля, что также невозможно объяснить рынком.

«Это скорее показывает, на сколько легко можно манипулировать ценами на рынке. Для чего это сделано, была ли ошибка, тяжело сказать. Мы видим, что в воскресенье цена уже вернулась назад, и в воскресенье, понедельник, вторник она идет абсолютно ровной линией не зависимо от погоды, от работы энергоблоков. Цена абсолютно стабильная все три дня. Это показывает, что в классическом понимании конкуренции, когда спрос и предложение каждый день устанавливают новую цену в Украине, к сожалению, не происходит», - отметил он.

Также он обратил внимание на то, что в Украине сложилась ситуация, когда украинская электроэнергия дороже, чем в соседней Словакии – стране, которая, как и Украина является нетто-экспортером электроэнергии, а также иногда выше, чем в Венгрии, которая является импортером.

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«Цена у нас на электроэнергию на рынке на сутки вперед иногда выше, а иногда ниже, чем в Венгрии, которая является импортером электроэнергии, но постоянно выше, чем в Словакии, которая является нетто-экспортером электроэнергии, как и Украина», - сказал Герус.

Он добавил, что такие ценовые тенденции вызывают серьезные вопросы.

Еще одним тревожным фактором, на который обратил внимание представитель президента в правительстве, является существенная разница между тарифами для населения и промышленности, что может создавать коррупционные риски.

«Мы должны понимать, что после этого скачка мы получили очень разные тарифы для населения и промышленности. Они могут в отдельные моменты отличаться даже в три раза, и это создает огромную возможность для разных специфических операций», - отметил он, напомнив с каким трудом удалось побороть эту проблему на газовом рынке.

По его словам, для урегулирования сложившейся ситуации необходимо внесение изменений в законодательство.

«С точки зрения законодательства есть три опции: возвращение к старой модели, оставить все как есть, или внесение изменений в закон о рынке электроэнергии, чтобы дать законодательные механизмы, как смягчить эту ситуацию. Думаю, что последний вариант наиболее обоснованный», - сказал он.

«Нужно также пересматривать price cap (верхняя граница цены - УНИАН) в дневное время. Ночью они достаточно низкие, а дневные - есть основания их пересматривать, учитывая разницу цен у нас и в европейских странах нетто-экспортерах электроэнергии. Я думаю, что нужно пересматривать цену балансирующего рынка, учитывая, что некоторые производители специально ждут потребителей на балансирующем рынке, чтобы продать дороже», - добавил он.

Несмотря на образовавшиеся перекосы с ценами на рынке можно с уверенностью сказать, что Украина идет по правильному пути рыночных преобразований в электроэнергетике. Откладывание реформы в лучшем случае могло только усложнить запуск рынка, а в худшем – полностью его заблокировать.

Сейчас есть все основания полагать, что новое руководство страны сможет в кротчайшие строки отреагировать на проблемы, которые возникли и которые еще будут возникать, чтобы в итоге страна получила работающий как часы электроэнергетический рынок, ничем не отличающийся от европейского.

Остается надеяться, что период латания дыр не затянется надолго, а для этого необходимо как можно скорее открыть рынок для населения. Конечно, это приведет к некоторому росту цен на электроэнергию для бытовых потребителей, однако со временем ситуация стабилизируется, а экономика получит необходимый толчок к развитию.

В противном же случае мы создадим очередного «Франкенштейна» – псевдолиберальный рынок на котором будут действовать правила плановой экономики, чего допустить нельзя. Украина и так уже потеряла очень много времени заменяя настоящие реформы полумерами и их имитацией.

Игорь Орел