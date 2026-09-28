На Волыни обнаружили редкий гигантский гриб, похожий на баранью голову (фото)

Обычно вес плодового тела составляет до 4–5 килограммов, но крупные грибы иногда весят до 10 килограммов.

В лесах продолжается грибной сезон, и во время прогулки по Цуманской пуще на Волыни можно встретить необычного представителя грибного мира – листочню кудрявую, или спарассис кудрявый (Sparassis crispa).

Как объясняют специалисты Киверцовского национального природного парка "Цуманская пуща", из-за характерной формы в народе этот гриб называют грибом-бараном, грибной капустой или "бараньей головой".

Внешне листочья действительно напоминает крупную кудрявую головку цветной капусты. Её плодовое тело образовано множеством волнистых и разветвлённых лопастей, окрашенных в белый, кремовый или светло-жёлтый цвет. Гриб может достигать 30–40 сантиметров в диаметре, хотя отдельные экземпляры вырастают значительно больше. Обычно вес плодового тела составляет до 4–5 килограммов, но крупные грибы иногда весят до 10 килограммов.

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Несмотря на то, что гриб съедобен и обладает хорошим вкусом, собирать его в природе нельзя. Как отмечают специалисты, листочня кудрявая занесена в Красную книгу Украины и имеет природоохранный статус "исчезающий".

На территории Украины вид встречается спорадически. Чаще всего его можно увидеть в старых хвойных лесах, где гриб растет у основания старых сосен, а реже – других хвойных деревьев.

Листочница вьющиеся является реликтовым видом с разорванным, или дизъюнктивным, ареалом. В Украине её, в частности, можно встретить на Полесье и в лесах западных областей.

Говорят, что этот редкий гриб встречается и в Цуманской пуще. Его можно увидеть как недалеко от экологических троп, так и просто посреди леса. Поэтому во время осенних прогулок стоит внимательнее присматриваться к основанию старых хвойных деревьев – именно там может скрываться необычная "грибная капуста".

Если посчастливилось найти кудрявую листочку, её можно сфотографировать, но не срывать – редкий краснокнижный гриб должен оставаться частью природного разнообразия Цуманской пущи.

Еще больше интересных новостей о "тихой охоте"

Напомним, на Волыни, в лесах Маневиччины, начался активный грибной сезон. Среди лесных находок на этот раз особенно выделился огромный белый гриб, вес которого достиг 734 граммов. Сообщалось, что грибники из района так называемой "бетонки" вернулись с полными ведрами. После дождей в местных лесах начали массово появляться различные виды грибов – белые, красноголовки, польские, масляники, бабки, а также зеленицы и рыжики, но наибольшее впечатление произвёл настоящий гриб-великан.

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