Вышел трейлер неовестерна 'Спасение' с звездой фильма 'Горничная' в главной роли (видео)

Фильм выйдет в украинский прокат 28 января 2027 года.

Вышел украинский трейлер неовестерн-триллера "Спасение" (The Rescue).

В центре сюжета фильма – бывший ковбой-родео Джейми Ли, который решает взять дело в свои руки, когда его дочь похищают с целью получения выкупа. Вместе со своей преданной собакой мужчина отправляется на поиски, и он не остановится ни перед чем, чтобы найти дочь.

Главную роль в картине исполнил американский актер Брэндон Скленар, известный по прошлогоднему хиту "Горничная", а также фильмам "Все закончится на нас", "Роковое сообщение" и сериалу "1923".

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Также в фильме снялись Джош Лукас ("Американский психопат", "Игры разума", "Форд против Феррари", сериал "Йеллоустоун"), Гасси Харрисон (сериал "Йеллоустоун") и другие.

Режиссером фильма выступил Потси Пончироли ("Старик Генри", "Жадные люди", "Мотор-Сити").

Как сообщила пресс-служба кинодистрибьютора B&H Film Distribution Company, в украинский прокат фильм выйдет 28 января 2027 года.

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