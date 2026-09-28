Восстановят ли 'зерновой коридор' в ближайшие месяцы: ответ министра

Он прогнозирует, что критическая ситуация будет сохраняться несколько месяцев подряд.

Украина пока не видит никаких признаков того, что в ближайшие месяцы может быть достигнуто прекращение огня в Черном море для возобновления "зернового коридора". Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий в интервью Bloomberg.

"К сожалению, трудно представить себе какие-либо возможные решения по этому вопросу в ближайшие месяцы. Мы должны быть готовы к тому, что ситуация останется такой же критической, как и сейчас", – сказал он.

По словам министра, страны, содействующие переговорам, сообщили Украине о том, что Россия отклонила все предложения партнеров Киева. Он подчеркнул, что "все возможные раунды были испробованы, и пока ни одного результата" достигнуто не было.

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Отмечается, что Украина обращалась к Европейскому Союзу с просьбой о поддержке своего сельскохозяйственного сектора. Однако, как сообщил Высоцкий, Европейская комиссия отклонила запрос на выделение 220 миллионов евро (250 миллионов долларов) фермерам и механизм поддержки их ликвидности, хотя страна будет иметь достаточно финансирования благодаря низкопроцентному кредиту Всемирного банка в размере 250 миллионов долларов.

"Это более или менее даст нам возможность дожить до нового года. Но сейчас нам уже нужно думать о том, что будет с весны после Нового года, потому что ситуация продолжает оставаться критической", – заявил министр.

Кроме того, он рассказал, что Украина также в августе обратилась с просьбой увеличить свои беспошлинные квоты ЕС на биоэтанол и сахар на 2027 год, поскольку стремится увеличить экспорт продукции, необходимой блоку. Если это пройдет без проблем, по его словам, страна будет стремиться увеличить свои квоты на другую сельскохозяйственную продукцию.

Восстановление "зернового коридора" в Черном море

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал о настойчивых требованиях администрации президента США Дональда Трампа предпринять три немедленных шага в рамках усилий по деэскалации войны в Украине. Как отметил глава государства, к этим пунктам относятся: прекращение огня в отношении энергетической инфраструктуры, возобновление функционирования "зернового коридора" в Черном море и проведение трехсторонней встречи США–Украина–Россия, вероятно, в Абу-Даби.

Добавим, что, по мнению капитана 1-го ранга запаса, экс-заместителя начальника штаба ВМС ВСУ Андрея Рыженко, возобновление работы морского коридора потенциально возможно, но вопрос в другом – сколько времени Россия будет соблюдать соответствующие договоренности, ведь для страны-агрессора вопрос судоходства в районе Новороссийска пока не является критическим. Он пояснил, что морской коридор формально не закрыт, ведь порты Большой Одессы и дунайские порты формально открыты. Однако из-за опасности судовладельцы опасаются заходить в Украину из-за вероятности поражения плавательного средства.

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