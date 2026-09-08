Цены на медь достигли новых высот: сколько стоит металл сегодня

В этом году медь подорожала примерно на 17%.

Медь продолжила рост, установив новый рекорд. Цены на металл поддерживаются дефицитом предложения в ближайшей перспективе и ожиданиями введения США пошлин на импорт рафинированного металла.

Издание Bloomberg пишет, что цены на медь росли четвертый день подряд на Лондонской бирже металлов (LME), достигнув исторического максимума в 14 617 долларов за тонну. В этом году медь подорожала примерно на 17% благодаря долгосрочному дисбалансу между ограниченным предложением с рудников и растущим спросом со стороны центров обработки данных, производителей оборудования для возобновляемой энергетики и энергосетей.

Краткосрочный дефицит усугубился массовым перемещением рафинированной меди в США с целью получения более высокой цены в связи с перспективой введения пошлин. Эти поставки истощили запасы на складах LME, что вызвало серьезный дефицит в прошлом месяце.

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Ожидается также, что спрос в Китае, крупнейшем в мире потребителе меди, начнёт расти по мере того, как рынок вступает в пиковый сезон для производственного сектора после недавнего затишья. На прошлой неделе запасы на складах Шанхайской фьючерсной биржи упали до самого низкого уровня с 2024 года.

"Медь без труда должна достичь отметки в 15 000 долларов", – заявила менеджер по торговле в компании Suzhou Chuangyuan Harmony-Win Capital Management Co Цзя Чжэн.

Операционные проблемы на крупных медных проектах усиливают опасения относительно предложения: мировой объем добычи рискует продемонстрировать первое годовое снижение с 2017 года, если во второй половине года объемы добычи не восстановятся.

По состоянию на 06:08 утра по киевскому времени трехмесячные фьючерсы на медь на Лондонской бирже металлов выросли на 0,5% - до 14 581 доллара за тонну. Таким образом, 1 килограмм металла стоит 14,58 доллара.

По данным Metal monitor, 8 сентября медь в Украине принимают в среднем по 525 гривень за килограмм. При этом на бирже цена установлена на уровне 653,48 грн.

Цены на медь - последние новости

С начала августа медь колебалась возле рекордного показателя. Так, 7 августа цены взлетели из-за признаков сокращения краткосрочного предложения на мировом рынке. 17 августа металл снова подобрался к максимуму, а разница между лучшей ценой покупки и лучшей ценой продажи на Лондонской бирже металлов достигла экстремальных значений.

26 августа цены на металл снова пошли вверх, так как на рынке все еще сохранялся дефицит краткосрочных запасов.

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